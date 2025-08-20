Realidad virtual "made in Alicante" rumbo a Asia y EE UU

La empresa tecnológica alicantina Virtual Zone, especializada en experiencias de realidad virtual inmersiva, ha iniciado su expansión internacional con la apertura de su primer centro en la ciudad india de Pune, a lo que prevé sumar otros seis en Estados Unidos a través de una alianza con un socio estratégico del sector del entretenimiento. La compañía, que mantiene un desarrollo sostenido, espera alcanzar una facturación de 10 millones de euros en apenas dos años.

Virtual Zone se dedica a ofrecer experiencias de realidad virtual premium, con instalaciones propias y tecnología de última generación. Está especializada en crear ambientes inmersivos para el entretenimiento y también para eventos corporativos y celebraciones especiales. Además, desarrollan sus propios videojuegos y aplicaciones lo que les permite personalizar las experiencias y tematizarlas para diferentes ocasiones.

Espacio para el difrute de la realidad virtual inmersiva. / Javier Zorrilla

Según explican desde la compañía, desde su fundación en Alicante ha consolidado un crecimiento sostenido con capital 100 % propio, y actualmente opera en cinco ciudades españolas (Alicante, Madrid, Valencia, Murcia y Sevilla). Próximamente, añaden, estará presente también en Bilbao, Barcelona, Stuttgart y otras ciudades clave de Europa.

Uno de sus proyectos más destacados, una recreación en realidad virtual del hundimiento del Titanic, ya ha llegado a Melbourne, Los Ángeles, Dubái, San Antonio (Texas) y Roma, lo que evidencia que es un modelo atractivo para el mercado internacional.

Facturación

En términos financieros, Virtual Zone prevé cerrar 2025 con una facturación de 3,5 millones de euros, alcanzar los 6 millones en 2026 y superar los 10 millones en 2027. Además, está ultimando la puesta en marcha de un vehículo de inversión de capital privado por valor de 2,5 millones de euros para impulsar su próxima fase de crecimiento.