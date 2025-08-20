Así transcurrre la nueva semana de huelga: se repiten los retrasos en las salidas desde Alicante

La segunda semana en la que hay convocados paros por parte de UGT para los trabajadores de Azul Handling, la empresa que se encarga de los servicios en tierra de Ryanair, se salda por el momento con nuevos retrasos, pero sin incidencias reseñables. En la información de Aena, los vuelos han registrado diferencias entre los 10 y 20 minutos respecto a su horario oficial, si bien hasta el momento (12.30 horas) no se ha materializado ninguna cancelación que tenga su origen en la terminal alicantina. Respecto a las llegadas, la situación es similar.

No obstante el movimiento de operaciones es relativamente menor respecto al puente de agosto, cuando tuvieron lugar las primeras jornadas de paro. La huelga afecta a la compañía que mayor número de conexiones gestiona en el aeropuerto Alicante-Elche y tiene un ámbito estatal. Entre otros, están llamados a secundar las franjas de paro puntos como Madrid y Barcelona, si bien afecta a un total de 24 terminales. En este sentido, las conexiones y el volumen suelen producir ajustes en los horarios para el resto de infraestructuras. Al igual que la semana pasada, las demoras no son reseñables si bien se están dando puntualmente.

Desde el sindicato, su portavoz y miembro del Comité de Empresa de Azul Handling Alicante, Carlos Escudero, ha confirmado que la empresa ha vuelto a utilizar una mala praxis que se está analizando denunciar que es declarar los vuelos de las franjas de los paros como conexiones "protegidas", es decir, que requieren unos servicios mínimos del 100 % del personal. Con esta medida, los empleados deben estar en su puesto y no pueden realizar los paradas convocadas, pues significaría un incumplimiento de sus obligaciones.

