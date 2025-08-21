Videojuegos
La alicantina GGTech cierra un acuerdo de tres años con la FIFA americana
Este viernes se celebrará en México un primer evento y el objetivo central es fortalecer Concacaf Kick-Off, la plataforma digital donde se fusionan fútbol con experiencias interactivas
La alianza entre GGTech y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ha entrado en un nuevo nivel. La empresa alicantina y la organización americana dependiente de la FIFA han cerrado un acuerdo de tres años para continuar con el desarrollo y promoción de la plataforma digital de entretenimiento dirigida a público joven, Concacaf Kick-Off. De entrada, la presentación oficial de este nuevo paso estratégico para ambos se oficializará durante Gamergy, un evento que se celebra desde este viernes y hasta el domingo en Ciudad de México.
Desde la compañía alicantina, se considera que el acuerdo permite crecer en una fórmula con potencial donde se combina la forma en la que "los jóvenes consumen deporte y entretenimiento". El proyecto lleva en marcha un año y ha demostrado ser una propuesta que fusiona el fútbol con experiencias interactivas de interés para la creciente industria del gaming.
"Las estadísticas demuestran que la pasión por el gaming no tiene fronteras. Un 90 % de la Gen Z y un 94 % de la Gen Alpha se consideran entusiastas, mientras que el 86 % de la Gen Z afirma ver esports, lo que subraya la importancia de conectar con estos mercados en auge", indican desde la empresa tecnológica alicantina." Este escenario ha impulsado a GGTech y Concacaf a diseñar estrategias innovadoras para fusionar el mundo del fútbol con experiencias digitales que resuenen con una audiencia cada vez más visual y conectada", han añadido.
Nuevos consumos
El secretario general de Concacaf, Philippe Moggio, ha señalado que "estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento del fútbol, y nuestra asociación con GGTech es un claro ejemplo de ello. Con Concacaf Kick-Off, buscamos conectar con los jóvenes, acercándoles experiencias digitales que reflejan sus intereses y formas de consumo. Es fundamental que el fútbol evolucione y se adapte, creando oportunidades para que todos se involucren, disfruten y se apasionen por el deporte, asegurando su futuro y longevidad en la región y manteniendo al deporte en el corazón de cada generación".
En este sentido, las marcas y el público también apuestan por los eventos presenciales, cada vez más recurrentes. Juan Diego García, CEO Américas de GGTech Entertainment ha subrayado la transformación en los hábitos de consumo. “Las nuevas audiencias consumen el entretenimiento de forma diferente. Uno de esos lugares es Gamergy, el festival de esports, gaming, música, deportes y entretenimiento inmersivo más grande del mundo es hoy una plataforma para la nueva cultura del entretenimiento del GenZ". Para el responsable de la división en el continente americano, la "autenticidad, conexión y estar en las comunidades de las audiencias jovenes de buena forma es parte de la alianza. Junto con Concacaf Kick Off, buscamos posicionar a una de las organizaciones de fútbol más importantes del mundo en nuevas audiencias pensando en la nueva cultura del entretenimiento".
