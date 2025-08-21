Baleària botará su tercer ferri a gas natural a mediados de septiembre en Gijón

Los trabajos del "fast ferry" Mercedes Pinto en los astilleros de Gijón se encuentran en una fase avanzada. Por este motivo, Baleària ya ha puesto fecha para botar el que será su tercera embarcación propulsada con energía alternativa y que será el 19 de septiembre en las instalaciones asturianas. En estos momentos, la constructora ha concluido toda la estructura del casco y se están instalando los tanques de gas natural, los motores principales y auxiliares y el sistema de propulsión entre otros, además de colocar el cableado eléctrico y las tuberías.

La compañía dianense espera que el Mercedes Pinto esté operativo en 2026. La embarcación reforzará la flota ecoeficiente de Baleària y se sumará a sus gemelos Eleanor Roosevelt (2021) y Margarita Salas (2023). El buque, con 123 metros de eslora y capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos, mantendrá la misma línea de innovación de los anteriores. Entre las instalaciones, se han diseñado dos cubiertas de salones para butacas, diferentes cafeterías tanto en el interior como en la terraza, zona exclusiva para los usuarios más pequeños y acomodaciones pet-friendly, entre otros.

Sostenibilidad

Este será el duodécimo buque de la naviera con motores duales a gas natural, tecnología que también está preparada para funcionar con biometano al 100% o con mezclas de hidrógeno verde de hasta un 25%, energías renovables neutras en emisiones de CO₂ que representan el futuro de la propulsión marítima.

Como en otras ocasiones, el ferri lucirá el nombre de Mercedes Pinto, en homenaje al legado de la escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX. Pinto desarrolló una aclamada trayectoria como escritora, poetisa, dramaturga, conferenciante y figura cultural en el ámbito hispanoamericano. Pinto es reconocida internacionalmente por ser una mujer pionera en la defensa de ideales de progreso, justicia social y avance en derechos civiles, donde destaca especialmente su implicación en el reclamo de la modernización de la ley del divorcio.