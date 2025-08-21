La nueva calle de rodaje del aeropuerto permitirá gestionar más vuelos en 2028

Desde hace más de un año, el aeropuerto de Alicante-Elche es una máquina de pulverizar récord de pasajeros. Sin ir más lejos, el pasado mes de julio, la terminal superó todo lo establecido con el registro de 2,1 millones de viajeros. Mientras eso ocurre la preocupación por saber si estamos al límite de la capacidad gana fuerza, especialmente en el seno del gobierno autonómico popular que reclama desde hace tiene una segunda pista y una ampliación que secunda el empresariado alicantino.

Mientras este proyecto crece a fuego lento -salió a licitación en enero -, Aena ha acelerado por cumplir sus compromisos inversores que se recogen en los denominados planes DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria). Así, en pleno verano, ha adjudicado las obras de una nueva calle de rodaje para aeronaves por 13 millones de euros (sin IVA) a Pavasal. La actuación también ha necesitado su tiempo (más de un año) y comenzará a principios del próximo año, según han confirmado desde el operador estatal. Después se necesitarán 27 meses para ver terminada esta nueva calle, lo que significa que hasta 2028 no estaría concluido un proyecto demandado por las compañías que operan en la terminal y que básicamente significa aumentar la fluidez de las operaciones.

Físicamente, lo que hará Aena es construir una calle extra de rodaje en la perpendicular del edificio central o bien el lateral, si se toma de referencia la pista. En la actualidad, el aeropuerto dispone de puertas para el embarque, de hecho, son las primeras que se encuentra el pasajero cuando pasa la zona del "duty free", y desde ese punto, los aviones solo disponen de un carril para entrar y salir hasta la parte central. Las obras evitarán esa especie de cuello de botella y con el doble sentido la operativa para aterrizaje y despegue se podrá realizar en menor tiempo.

La nueva calle de rodaje se construirá en el lateral derecho del mapa del aeropuerto Alicante-Elche / INFORMACIÓN

Cuatro vuelos por minuto

Con las instalaciones actuales, el aeropuerto Miguel Hernández gestionó el año pasado 116.270 operaciones, es decir, que cada día se gestionaron 317 vuelos (2024 fue bisiesto) o cada cuatro minutos pasa uno de estos aparatos por la pista. Lógicamente, se trata de un número redondo, porque de madrugada apenas hay movimiento y luego la dinámica se acelera o se relaja en función de los días. Para entender también el papel del gestor sirva apuntar que, en 2019, se anotaron 101.410 movimientos frente a los 100.547 de 2023; sin embargo, hace seis años pasaron por la terminal 15 millones de pasajeros y hace tres, 15,7 millones de usuarios. Setecientos mil, más.

Desde Aena, se han dado algunos detalles sobre esta operación. La construcción de la calle extra de rodaje implica la adecuación del sistema de drenaje, la instalación de balizamiento y nuevas torres megas de iluminación. Además, se prolongará el vallado y el camino perimetral del recinto aeroportuario y la extensión de la actual barrera anti FOD (Foreing Object Damage) en la zona ampliada. "Los trabajos se coordinarán con todos los agentes implicados, priorizando los horarios de menor actividad aeronáutica con el objetivo de minimizar la afectación sobre la operativa", indican.

Una bolsa de 30 millones

No obstante, los proyectos estratégicos son la ampliación valorada en 24 millones de euros y, fuera del ámbito de Aena, pero ligada al mismo ministerio que es Transportes, la conexión ferroviaria. La redacción está en fase de valoración de las siete candidaturas presentadas. Se trata de estudios de talla internacional con nombres tan reconocidos como los autores de obras como el revestimiento del Santiago Bernabéu, la terminal catarí de Doha o el Museo Arqueológico de Chipre. No hay fecha establecida, pero en cualquier caso, se trabaja para que sea antes de que acabe el año. El motivo es que antes de 2027, el gestor aeroportuario debe contar con una previsión de coste y tiempo para incluirlo en el siguiente Plan DORA, donde se establecen las inversiones quinquenales (2027-2031).

Pero no es la única adjudicación pendiente para mejoras y servicios del aeropuerto alicantino. De acuerdo con la información de Aena, en estos momentos hay pendiente de adjudicar otros seis millones de euros en contratos. Para la funcionalidad, están pendientes las obras para habilitar nuevas oficinas (de alquiler) para las compañías. Se apunta un presupuesto cercano al millón de euros. También se prevé hacer obras en las zonas de estacionamiento por una cantidad similar. El resto son fundamentalmente servicios.