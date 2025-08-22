El aeropuerto Alicante-Elche aumenta los controles contra la piratería con cambios en la zona de buses y VTC

El aeropuerto Alicante-Elche da un nuevo paso en los controles de llegadas de vehículos y ha licitado por más de un millón de euros las obras de remodelación de las zonas de aparcamiento. El objetivo que se ha marcado Aena es doble: por un lado, se quiere dar coherencia a los actuales servicios y situará en la planta -2, la de llegadas, todos los autobuses y, por otro, instalar barreras de acceso en los puntos de espera y estacionamiento de todo aquello que no es servicio público.

Las consecuencias inmediatas serán que los propietarios y empresas de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y de los buses quedarán registrados con sus matrículas y se facilitará la comprobación. En el ámbito estadístico, permitirá medir el flujo para necesidades futuras. Esta nueva reorganización no será efectiva hasta dentro de un año, pues la actuación está pendiente de adjudicación y, posteriormente, será necesario un periodo de siete meses para su ejecución.

Varios autobuses con destino a Benidorm esperan a sus pasajeros. / HECTOR FUENTES

Además de estas denominadas como "dársenas", Aena prevé reorganizar las "bolsas" que son otras zonas de espera para este tipo de vehículos que tienen contratados servicios de recogidas por parte de los viajeros, turoperadores u hoteles, y que se encuentran lejos de las terminales. Desde Aena, se ha apuntado a que se quiere agilizar el flujo de vehículos y facilitar que los pasajeros puedan contar con que su transporte les espera sin problemas.

Fin al gratis

El cambio también conlleva que la filosofía de cortesía que impera para los particulares se llevará al campo de los autobuses, es decir, que se acabó el gratis del que ahora disponían estas empresas. Con el control, el gestor aeroportuario dejará que estos autocares puedan permanecer una hora sin coste y, a partir del minuto 60, deberán pagar una tarifa similar a la del parking. En la actualidad, los particulares disponen de 10 minutos para dejar a otra persona y después ya se debe abonar una cantidad. La previsión es que en similares circunstancias tengan que operar los VTC.

Fuera de esta ecuación quedan las diez plazas reservadas para Uber y Cabify, pues estas empresas pagan un canon anual que deriva del contrato público que Aena sacó para tratar de evitar las colas que se produjeron el año pasado y que, en la actualidad, se siguen repitiendo en algunas ocasiones. También están exentos de este cambio, los taxistas que seguirán en la misma zona.

Zona de estacionamiento para taxis y VTC en el aeropuerto alicantino. / AXEL ALVAREZ

Para los usuarios, el cambio le afectará a la hora de coger una salida. Las paradas de las líneas con Alicante, Elche y otras localidades de la provincia y de Murcia. Como servicio público, el acceso seguirá siendo gratuito; pero las paradas se trasladarán una planta más abajo, que es la menos dos. La parte negativa es que no se accederá a los mostradores de facturación o control directamente. Lo positivo, se estará a cubierto del sol y de la lluvia. Además, se despeja la zona de entrada, pues se quitarán las marquesinas y otra señalética que se puso el año pasado y que, en momentos de mucho tránsito, se convierten en una barrera humana para acceder por las puertas giratorias.

En una provincia como Alicante, los servicios de recogida son habituales, sobre todo, porque la Costa Blanca es un multidestino. Para dar alternativas a los transportes de esta tipología hay actualmente creada una "bolsa de espera" para los VTC que se sitúa junta a la Terminal 1, cerca de la torre de control. Esta también se dotará de un sistema de gestión de control y cobro, "conforme a las directrices del Comité de Dirección de Aena del 19 de diciembre de 2022". En el proyecto, se recoge que se actuará frente a la terminal 2, que es la operativa actual, para crear nuevas plazas de estacionamiento de autobuses.

En resumen, los accesos tendrán sus barreras de acceso y evitar la pillería a la que algunos recurren y, especialmente, el colectivo de taxistas denuncia. Aunque no sea un sistema infalible, supone aumentar el control en una infraestructura por la que pasan más de un millón de pasajeros al mes en temporada baja y cerca de dos en época como la estival.