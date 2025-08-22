Aludium vuelve a la senda del crecimiento con una facturación de 449 millones

Aludium ha dado un volantazo a sus cuentas volviendo a la senda del crecimiento con una cifra de negocios el año pasado de 448,8 millones de euros. Se trata de 17 millones más que el ejercicio anterior y un cambio de tendencia tras el desplome de la demanda de aluminio que se produjo en toda Europa como consecuencia de la irrupción de la guerra de Ucrania. El repunte en la facturación se produce, además, en un momento en el que la compañía está apostando fuerte por su planta de Alicante, para la que recientemente anunciaba una inversión de 4,6 millones en una máquina dedicada a la fabricación de latas de conserva.

Lo pasó mal Aludium con el estallido del conflicto bélico, toda vez que afectó directamente al suministro de petróleo, gas natural y otros productos básicos, incluido el aluminio, generando riesgos en la cadena de suministros y volatilidad en los precios. La fuerte caída de la demanda de aluminio redujo considerablemente las ventas de la compañía, lo que trajo como consecuencia que sus ingresos se situaran en 2023 en 431,4 millones de euros, frente a los 783,5 del año anterior. Un varapalo que supuso que el grupo presentara unas pérdidas de 29,8 millones.

Un operario trabajando en la planta de Aludium en Alicante. / Alex Dominguez

La situación, sin embargo, ha cambiado para bien, dado que según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Aludium anotó en 2024 una cifra de negocio de 448,8 millones, lo que supone regresar a la senda del crecimiento. Pese a que el resultado del ejercicio continúa en negativo, con 17,8 millones de euros, lo cierto es que se ha registrado un cambio de tendencia que también ha permitido reducir las pérdidas.

El repunte se ha producido al haber empezado a dejar atrás las consecuencias de la guerra, y también porque la compañía no participa activamente con proveedores de metal de Rusia ni de Ucrania. También ha contribuido el hecho de que Aludium se asegurara en 2022 el 75 % del suministro de energía a unos precios fijos en un momento de encarecimientos, teniendo por tanto una exposición inferior al 25 % en su consumo a las condiciones de mercado.

La recuperación se está registrando en el grupo a nivel general, pero la planta de Alicante incluso va un paso por delante que las instalaciones de la compañía en Amorebieta, en Vizcaya, gracias a la especialización en productos de mayor valor añadido. Así, mientras la fábrica del País Vasco depende en mayor proporción de la fabricación de aluminio para la construcción o para el mercado de distribución, la alicantina se dedica al suministro de aluminio laminado para tapones de botella, luminarias o envases de cosmética, sectores estos que están recuperándose con una mayor celeridad.

Bobinas de alumino fabricadas por Aludium. / Alex Domínguez

Pero eso no es todo, toda vez que Aludium ha encontrado un nuevo nicho de crecimiento con la producción de aluminio para latas de conserva. De hecho, la maquinaria que la fábrica dedica a este producto se encuentra ya a pleno rendimiento, motivo por el que los propietarios anunciaron recientemente a los trabajadores una inversión de 4,6 millones de euros en la adquisición de una nueva máquina dedicada a la fabricación de latas. Se trata, en concreto, de un ingenio que permitirá un corte ondulado de los bordes, lo que a su vez posibilitará el aprovechamiento de más metal y ofrecer nuevos formatos.

Reciclaje

Esta inversión se suma a las realizadas en los últimos años para recuperar la fundición de metal en el recinto y ampliar la capacidad de los hornos, lo cual ha traído como resultado que la planta alicantina ya obtenga el 80 % de la materia prima que necesita a través del reciclaje de chatarra, con el consecuente ahorro de costes.

Aludium se creó a raíz de que la multinacional Alcoa decidiera desprenderse de las factorías que tenía en Amorebieta, Alicante y Castelsarrasin, en Francia. El comprador fue el fondo de inversión Atlas Holdings, que permaneció como propietario hasta el año 2023, cuando optó por venderlo a Jupiter Aluminuim, un grupo industrial norteamericano que ya se había hecho con anterioridad con el grupo valenciano Baux.

Planta de producción de Aludium en Alicante. / Alex Domínguez

La compañía cuenta en la actualidad con una plantilla formada por 870 trabajadores, de los que 330 operan en las instalaciones de Alicante, donde además de la fábrica, se encuentran las oficinas centrales de la firma y el laboratorio de investigación Cindal.