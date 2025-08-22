Cox consolida su nueva marca y registra en la EUIPO logo y lema

El proceso para consolidar el grupo Cox también tiene un lado corporativo y la compañía ha materializado ese paso con la solictud de registro de la gráfica de su marca en la EUIPO. También ha incluido el lema que le acompaña: "The power of impossible" (El poder de lo imposible). Cabe recordar que la empresa, que preside el alicantino Enrique Riquelme, ha abordado un proceso completo de cambio y reestructuración de sus activos tras la adquisición de Abengoa en 2023 y su salida a Bolsa a finales del año pasado. En este tiempo, Cox se ha desprendido de "Energy" y también de esa alianza nominativa con la empresa sevillana.

Ahora la solicitud será analizada por los técnicos de la oficina europea, como es lo habitual en estos procesos. En concreto, la empresa ha presentado la protección sobre la gráfica que conforma la vocal y que se ha realizado siguiendo la composición de tres tonalidades diferentes de dos azules y un rojo. En cuanto al "claim", se ha optado por una idea fuerza que quiere resumir la apuesta por dos sectores estratégicos como el agua y la energía.

Estrategia vertical

En la web oficial, Cox explica como se ha formado el isotipo, que es la imagen. Así, indica que la forma central del logo "está inspirada en una gota de agua, evoca la vida y la fluidez, elementos clave para la empresa. Además, el concepto de ciclo infinito, como la rotación de la tierra, simboliza la continuidad y el flujo constante de energía que impulsa la vida y, a su vez, las actividades de la compañía".

El pasado septiembre, se hizo oficial el cambio y el grupo se definió como una "compañía global de agua y energía verticalmente integrada y comprometida con el desarrollo sostenible". "La nueva identidad corporativa tiene como objetivo expresar y reforzar aquellos valores que guían históricamente la actuación de la compañía, así como visibilizar su posicionamiento en el mundo de agua y de las energías verdes, mostrando su decidido compromiso con el desarrollo sostenible a través de la innovación y la tecnología de manera socialmente responsable". La nueva identidad corporativa engloba a las dos grandes verticales de la compañía: Cox Water (Agua) y Cox Energy (Energía), las dos con larga experiencia, reconocimiento internacional y activos bajo gestión.