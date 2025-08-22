El impacto de los recortes de la UE en la pesca: 22 barcos menos en Alicante

Los recortes impuestos por la Unión Europea (UE) a la pesca de arrastre del Mediterráneo no solo están teniendo impacto sobre las capturas, sino que también han empezado a afectar a la flota. Y es que la provincia de Alicante ha perdido 22 embarcaciones desde el inicio de las restricciones en 2019, una cifra que no es demasiado significativa a nivel porcentual si se tiene en cuenta que hay 247 en el conjunto de los puertos, pero que sí refleja el deterioro de la actividad en un sector que en los años anteriores había mantenido su flota totalmente estable. Más allá de la rentabilidad, cuestiones como las trabas burocráticas o la falta de relevo generacional también están influyendo.

La gamba es una de las especies en las que se ha notado un descenso en las capturas. / PILAR CORTES

Los recortes a la pesca de arrastre del Mediterráneo, justificados en criterios de sostenibilidad, arrancaron hace cinco años. Desde entonces, y de forma paulatina, las embarcaciones han pasado de faenar 240 días al año a solo 133 en el último ejercicio, un hachazo en toda regla que, de haber prosperado la propuesta planteada para 2025, que implicaba solo 27 días de trabajo, ya habría supuesto la sentencia definitiva. Sin embargo, un apaño de última hora, consistente en el cambio de las actuales redes por otras más amplias, ha permitido mantener las 133 jornadas.

La situación, sin embargo, sigue siendo muy complicada para el sector, que apenas obtiene rentabilidad con tan escaso margen para faenar. Y eso ya ha empezado a dejarse notar sobre la flota, toda vez que en la provincia se ha pasado de las 269 embarcaciones que había operativas en 2019, a 247 en la actualidad. Un descenso de 22 barcos que ha tenido su principal impacto en el arrastre, el más afectado por las restricciones comunitarias. La reducción tiene más importancia si se tiene en cuenta que la flota había permanecido prácticamente estable en los años anteriores a los recortes.

Las nuevas redes que se han tenido que incorporar para mantener los días de trabajo. / PILAR CORTES

El secretario de la Federación de Cofradías de la Provincia de Alicante, Juan Mulet, relaciona directamente esta caída con la pérdida de rentabilidad que se está registrando, aunque también por otras cuestiones como las trabas burocráticas y la falta de relevo generacional. Según sus palabras, "es muy difícil sostener una embarcación en activo con tan pocos días para salir a la mar. Pero también nos encontramos con que aquí te exigen un montón de requisitos y formaciones para poder trabajar, lo que hace que mucha gente se decante por otros sectores".

Nuevas redes

En lo que respecta al cambio de redes impuesto desde la UE, Mulet confirma que se ha registrado un descenso en las capturas de las especies de menor tamaño, como la morralla, la gamba, el boquerón o la puntilla. De momento lo estamos pudiendo compensar con los precios, pero vamos a ver qué sucede cuando termine la temporada alta". Los pescadores, asimismo, están a la expectativa de ver si esta medida se traduce en un incremento del tamaño de las especies, de manera que puedan volver a caer en las redes.