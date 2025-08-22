Las mercancías del puerto de Alicante siguen sin repuntar: caen un 16,4 % desde el inicio del año

El tráfico de mercancías en el puerto de Alicante sigue sin repuntar. El menor movimiento de graneles sólidos -principalmente calizas, áridos y cementos para la construcción-, en un contexto marcado por la guerra arancelaria de Trump, han propiciado que el descenso acumulado en los primeros siete meses del año haya sido del 16,4 %. Los mejores resultados obtenidos tanto en el tráfico de contenedores como en las líneas ro-ro, las que permiten embarcar directamente a camiones, no han sido suficientes para compensar.

No está siendo un año positivo para las mercancías en el puerto de Alicante. Los datos publicados este viernes por Puertos del Estado reflejan que entre los meses de enero y julio pasaron por los muelles alicantinos 1.567.583 toneladas de productos de todo tipo, lo que representa un retroceso del 16,4 % con relación al mismo periodo del año pasado.

A la hora de concretar las razones de esta caída acumulada, hay que hacer referencia, principalmente, a los graneles sólidos, que se han desplomado un 35,8 % con 747.892 toneladas. Se trata, principalmente, de calizas, áridos y cementos, materiales que se utilizan en la construcción y que se han visto directamente afectados por la situación de incertidumbre que están generando los aranceles promovidos por el presidente de EE UU, Donald Trump. También los graneles líquidos han registrado un descenso, en este caso del 8,8 %, al haber quedado situados en 31.715 toneladas.

La terminal de contenedores de la compañía JSV. / PILAR CORTES

En el lado contrario, es decir, en el de los apartados en los que se han mejorado los números, destaca el incremento del 16,8 % registrado en la mercancía general, con 787.976 toneladas, lo que hay que atribuir a la decidida apuesta que está realizando Luis Rodríguez desde su llegada a la presidencia de la Autoridad Portuaria por el tráfico de contenedores, de la mano de compañías como JSV o TMS. También el impulso del las líneas ro-ro está ofreciendo resultados, con un espectacular incremento de 156,7 %, con 48.369 toneladas, que, sin embargo, no ha sido suficiente para compensar la acusada caída de los graneles.

La incertidumbre internacional que afecta al tráfico del puerto alicantino se pone de manifiesto tanto con las exportaciones como con las importaciones, que retroceden en ambos casos. En las primeras, la caída ha sido del 38,4 %, para quedarse en 379.597 toneladas, mientras que en las segundas se ha situado en el 34,3 %, quedándose en 379.597 toneladas.

Coyuntural

Pese a que los datos, desde una visión global, no son positivos, desde el puerto se confía en que se trate de una situación coyuntural, sobre la base de que la principal empresa que realiza las operaciones con los materiales de construcción está buscando destinos y clientes alternativos, que compensen los descensos acumulados desde principios de año. Teniendo en cuenta que todavía quedan cinco meses por delante para que acabe el ejercicio, se espera que el retroceso en el tráfico de mercancías vaya diluyéndose, y que incluso pueda llegar a equilibrarse con las cifras obtenidas en 2024.