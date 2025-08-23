Los servicios empobrecen a Alicante frente a Bizkaia y Murcia, sus directas competidoras productivas

Durante el último informe de coyuntura realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (Ineca), su presidente Nacho Amirola y su equipo técnico reiteraron con más énfasis que nunca que la economía alicantina gozaba de buena salud y que, por lo tanto, era el momento ideal para hacer esa apuesta por los sectores de "valor añadido". Los servicios -en realidad el turismo - no debía ser el único que tirara del carro. Así Ineca expone, como contrapunto, cada trimestre las diferencias entre Alicante y Valencia. Pero, ¿es ese el espejo en el que debe mirarse la provincia?

La tradición lleva a realizar comparativas con Málaga, que es el octava por PIB del país (37.177 millones), la sexta en población y con la que, turísticamente, existen más elementos comunes. En definitiva, ambas comparten parámetros tan relevantes como, a pesar de estar entre las 10 provincias con PIB más alto del país, contar con una población empobrecida. Los datos oficiales indican que el PIB de Alicante se situó en 41.757 millones y esa riqueza repartida en función de la población se queda en unos exiguos 21.622 euros por habitante que la relegan a ocupar la posición 44 de 52. Los malagueños son los 45, con 21.444 euros.

"Entre otras causas que generan esta variación en la posición nacional en el PIB total y el PIB per cápita de las provincias, está la composición de su actividad productiva", sostiene Paco Llopis, director de Estudios de Ineca. En su análisis, el también profesor de Economía de la Universidad de Alicante se apoya en los datos de los trabajadores afiliados. "Se aprecia que Alicante, frente a por ejemplo Bizkaia y el promedio nacional, presenta más trabajadores en las siguientes actividades: comercio, construcción, hostelería, inmobiliario, actividades artísticas y en otros servicios. Todas estas actividades se caracterizan en general por presentar actividades de bajo valor añadido y bajos salarios".

Así que, si se abre la perspectiva, hay otras provincias hacia las que mirar. Si la referencia es el PIB, la provincia se encuentra entre Valencia (tercera) y Sevilla (cuarta), por la parte de arriba y Bizkaia (sexta) y la Región de Murcia (séptima). Sin embargo, luego el nivel de riqueza por habitante es muy dispar, pues la provincia vasca es la cuarta de España con 35.478 euros; la valenciana es la vigésima octava con 26.009 euros; la murciana ocupa la 35ª, con 24.334 euros y Sevilla es la 38ª con 23.032 euros per cápita.

Colgados de los servicios

La base de afiliados a la Seguridad Social marca, de acuerdo con el análisis de Ineca, que la comparativa se centre en Valencia, Bizkaia, Murcia y Málaga. En estos cuatro casos, la provincia de Alicante representa el 3,5 % de los trabajadores del país. Málaga se encuentra en porcentajes similares (3,6 %); mientras que el resto ya se distancian. La provincia vecina aporta el 5,5 % de la fuerza laboral y la murciana y vasca bajan hasta el 2,8 % y 2,4 %, respectivamente. Son cantidades acordes con la población. Sin embargo, si se observa el comportamiento por sectores productivos se aprecia que el valor añadido está, precisamente, en estas segundas.

"Frente a los valores de antes de la pandemia, por ejemplo junio del 2019, se aprecia además que la provincia de Alicante ha incrementado el número de afiliados en un porcentaje mayor que Málaga y Bizkaia, y menos que Valencia; pero, por el contrario, presenta un aumento inferior a las otras tres provincias en sectores relevantes actualmente como son el sector como el de 'Información y comunicaciones' o 'Actividades profesionales, científicas y técnicas', que, en general, presentan un valor añadido y salarios más elevados que ámbitos como la hostelería y el comercio que en cambio si presentan mayor crecimiento en Alicante", subraya Llopis.

En estas dos secciones, el peso relativo de cada actividad sobre el total en cada una de las provincias revela las diferencias y las referencias a tener en cuenta. Desde Ineca, se aportan los datos de Alicante, Valencia, Bizkaia, Málaga y Madrid, como provincia de referencia. El epígrafe más significativo es el de "Comercio al por mayor y al por menor". Este sector representa el 19,4 % de la fuerza laboral alicantina, un porcentaje por encima de la media del país (16,3 %). Ninguna de las restantes provincias de la comparativa tiene tanta dependencia. En el caso de la hostelería, el panorama es similar, aunque esta vez los municipios malagueños suman más que los alicantinos. Para la provincia andaluza, representan un 15,6 % de su producción, mientras que para Alicante es el 13,3 %. Las otras están por debajo de la media nacional (9,3 %).

En cuanto a las áreas que apunta el director de Estudios de Ineca, como las comunicaciones o los profesionales técnicos. La tabla recoge mayores diferencias. Así, en España las actividades de telecomunicaciones representan el 3,7 % del empleo y solo Alicante se encuentra peor posicionada que el resto con un 2,1 %. Madrid, por supuesto, supera el dato con un 8,3 %; pero es que Valencia (3,2 %), Málaga (3,3 %) y Bizkaia (3,7 %) están cerca de la media.

Por último, Ineca muestra los datos sobre la posición nacional de cada provincia en peso relativo en cada una de las actividades lo que permite conocer ese reparto de fuerza laboral respecto al conjunto nacional. Si atendemos al ránking, Madrid encabeza todos los sectores salvo Agricultura. En el caso de Alicante, el empleo generado está repartido en sintonía con el PIB, salvo en agricultura y suministro energético, donde se cae hasta la 36 y 15 puestos en España. Valéncia reparte su peso laboral y Bizkaia, sin embargo, expone su peso industrial.

En cualquier caso, desde Ineca, se advierte de que no se trata de comparativas desde la igualdad sino desde las diferencias para apreciar potencialidades. Esa es al menos la finalidad que se señala cuando los informes de coyuntura reflejan los sectores productivos, que es otro punto de vista en el que se pueden observar tendencias del mercado.