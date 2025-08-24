Fabricar calzoncilos, una alternativa de futuro para la provincia de Alicante

La Fundación Cotec es un referente nacional e internacional en innovación. Su nombre está ligado al estudio y análisis del impacto que la misma puede tener en la economía y la sociedad española. Esta organización privada sin ánimo de lucro está formada por más de un centenar de empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local y el Rey Felipe VI es el presidente de Honor y la exministra Cristina Garmendia, su presidenta.

Su mirada alternativa le ha llevado a realizar un estudio sobre "Complejidad Económica" que simula los factores de recomendación que hoy, como usuarios, recibimos de algoritmos como Amazon o Youtube. Para ello, parte de dos conceptos: diversidad y ubicuidad. Con el primero, se mide la variedad de productos exportados por una economía y con el segundo, se obtienen la cantidad de países que lo exportan. El punto de partida es que "cuanto más variada sea la cesta de bienes que una economía exporta, mayor será su diversidad" y que "cuantos más países, exporten un producto, mayor será su ubicuidad", es decir, más común será. En resumen, "a medida que un país acumula conocimiento, aprende a producir más productos (mayor diversidad) que son producidos por menos países (menor ubicuidad)". Actualmente, España ocupa el lugar 31 en complejidad económica, pero hace 20 años estaba en el 21, pues cada vez más territorios han pasado a elaborar esos mismos bienes.

Esa base se traslada a la esfera provincial y Cotec no solo revela qué es lo que más importa y exporta y a quién; sino que dedica un apartado a "recomendaciones o industrias afines" que podrían ayudar a mejorar este indicador. En el país, la complejidad económica más alta se concentra en el norte -Guipúzcoa, Álava y Vizcaya - y la menor en el sur - Almería, Cádiz y Huelva.

Ficha del estudio de Complejidad Económica de la provincia de Alicante. / Fuente: Fundación Cotec

Del calzado a la ropa interior

Con los datos de 2024, la provincia de Alicante reflejó una balanza comercial positiva de 1.170 millones. El producto más importado fue el calzado de cuero (609 millones) y nuestro principal mercado, Francia. En el lado de las importaciones, se trató del calzado de goma (395 millones) y China. El indicador de complejidad económica se sitúa en -0,32 lo que supone estar en posiciones de cola, en concreto, la 30 de 40. Del cruce y análisis de todos estos indicadores, el estudio propone como "productos más afines, considerando el nivel de afinidad a los productos donde Alicante ya tiene una ventaja comparativa, y que tienen una complejidad mayor que la complejidad promedio de Alicante, están liderados por ropa interior para hombres, tejida (0,33), camisetas, tejidas (0,32), suéteres, tejidos (0,32), trajes de mujer tejidos (0,32), y alfombras anudadas (0,32)". La lista continúa, pero en el ámbito del textil.

La idea puede provocar una sonrisa, pero los datos borran rápidamente la tentación. El epígrafe de ropa interior para hombres incluye "calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños" y, en nuestro país, supuso un déficit comercial de 156 millones en 2024, es decir, España exportó por valor de 75 millones e importó por 231 millones. En el reporte del informe, se recoge que estos artículos fue el producto número 537 más exportado en España sobre un total de 1.220. El comercio de "Ropa interior para hombres, tejida" representa un 0.019 % del total de exportaciones españolas.

Resultados de productos afines para la provincia de Alicante. / Fuente: Fundación Cotec

El documento es interactivo y va mucho más allá, pues explora para cada una de las secciones. El propio portal explica que este espacio es una "red que conecta productos que probablemente se coexporten". Las propuestas se pueden utilizar para predecir exportaciones futuras, ya que es más probable que Alicante exporte artículos que ya comercializa. En este sentido, todos tenemos en mente esa sección en las webs de productos relacionados o "los que han comprado esto también han añadido esto otro", por simplificar el algoritmo. Los valores de afinidad responden, precisamente, al mayor conocimiento, "lo que predice una mayor probabilidad de exportar ese producto en el futuro". En este caso, el ejemplo más reciente fue la transformación que asumieron muchas empresas durante la pandemia para fabricar mascarillas o respiradores o productos de limpieza o higiene.