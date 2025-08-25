Baleària consuma su asalto al Mediterráneo sur y cierra acuerdos con Armas Transmediterránea

Una de las operaciones navieras del año ha girado en torno a Armas Trasmediterránea y Baleària acaba de confirmar que ha llegado a un acuerdo con la compañía, ganando la batalla a su competidora Boluda. Ahora será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien tendrá que bendecir los términos para que se materialicen cada uno de los puntos acordados. El anuncio significa un paso relevante para la empresa de Adolfo Utor que consumará su asalto como agente a la zona del Mediterráneo sur y su desembarco en Canarias; así se consolidará como uno de los grupos navieros de mayor tamaño del país.

Desde la empresa, se ha destacado este aspecto y, sobre todo, se ha subrayado que los acuerdos contribuirán a "garantizar la estabilidad de los empleos, de los servicios de transporte marítimo y la cohesión territorial". "Esta operación en un sector estratégico permitiría al grupo Baleària alcanzar mayor tamaño y competitividad frente a un mercado marítimo nacional complejo marcado por la presencia de 5 grandes y potentes grupos trasnacionales".

La naviera, con sede en Dénia, ha anunciado que los pactos alcanzados con la propiedad de la naviera Armas Trasmediterránea para la adquisición de su actividad en los tráficos de Canarias y el mar de Alborán, además de una parte del Estrecho, que mayoritariamente ha sido adquirida por el grupo naviero danés DFDS, "comprendería en su conjunto la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de 1.500 empleados de tierra y flota". Tal y como avanzó Levante- EMV, diario del grupo Prensa Ibérica al que pertenece INFORMACIÓN, la cantidad que se ha puesto sobre la mesa se eleva a unos 209 millones de euros por los tráficos que finalmente adquiridos. Al mismo tiempo, la danesa DFDS había ofertado 300 millones de euros para hacerse con las rutas del Estrecho operadas por Armas, la división más rentable del grupo (60% de los ingresos).

Adolfo Utor, durante un acto sobre turismo en Benidorm. / ALEX DOMINGUEZ

Estrategia largo plazo

Para el presidente de Baleària Adolfo Utor “si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas”. Asimismo, con la pertinente aprobación por parte de la CNMC, Utor ha señalado que “Baleària recogería el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias, y con las sinergias generadas consolidar la presencia de una naviera local competitiva”.

Por otro lado, el presidente de la naviera alicantina ha recalcado que la aprobación de estas operaciones garantizaría la estabilidad y la cohesión territorial en un sector estratégico, ya que una naviera española sería capaz de gestionar el conjunto de las líneas de interés público. “La vertebración del territorio nacional no se entiende sin unas conexiones marítimas estables, de calidad, modernas y regulares; un papel que hemos asumido desde hace más de 25 años, que pusimos en valor durante la covid y que estamos dispuestos a seguir ofreciendo de forma integral”.

Igualmente, Adolfo Utor ha explicado que es consciente del gran desafío que supone llevar a cabo este proceso. “Estamos preparados y convencidos de que seremos capaces de convertir este reto en una realidad y para ello contamos con la ilusión y el entusiasmo de todos nuestros grupos de interés, a los que incorporamos las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos”.