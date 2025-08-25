Correos consolida su tarjeta prepago en 88 oficinas de la provincia de Alicante

La tarjeta monedero que comercializa Correos ha ampliado su red hasta las 88 oficinas en la provincia de Alicante, donde puede adquirirse o recargarse. El sistema de prepago es un producto que se creó en alianza con Mastercard y que ha experimentado un "notable crecimiento" en los últimos años, según la entidad pública.

El aumento de demanda ha llevado a Correos a incorporar la posibilidad de contratarla online, a través de la web o la app oficial. Hasta ahora se podía recargar tanto en las oficinas y online. Su formato permite que no esté vinculada a ninguna entidad bancaria y, al mismo tiempo, contratar un IBAN español, con el que se pueden realizar y recibir transferencias, domiciliar recibos o la nómina. Además, la tarjeta puede vincularse a los principales "wallets" del mercado, lo que permite pagar con el móvil sin necesidad de llevar la tarjeta física.

El objetivo de este producto es facilitar las operaciones financieras cotidianas y promover la inclusión financiera, gracias a la amplia red de oficinas de Correos, sus múltiples canales de contratación y su accesibilidad para todo tipo de públicos, incluidos colectivos vulnerables o sin acceso a servicios financieros básicos. Esta labor se refuerza con la presencia de cerca de 6.000 carteros y carteras rurales que ofrecen servicios como "Correos Cash", permitiendo ingresar o retirar efectivo desde el domicilio.

La tarjeta tiene un coste de emisión de 6 euros para tarjetas físicas y 3,50 euros para tarjetas virtuales. Respecto a las características de seguridad, la principal es que su uso está limitado al saldo disponible, lo que reduce el riesgo en caso de pérdida, robo o intento de fraude. Es una solución cómoda y flexible para quienes compran online y desean controlar sus gastos, así como para personas no bancarizadas —como residentes temporales, inmigrantes recién llegados o habitantes de zonas rurales con difícil acceso a servicios financieros—.

También resulta práctica para otras situaciones como viajes al extranjero, estancias Erasmus o el control parental de los gastos de los hijos. La tarjeta y su aplicación permiten un seguimiento detallado de todas las transacciones, facilitando el control del gasto, especialmente en épocas de compras intensas. En caso necesario, puede recargarse al instante y, para mayor seguridad, ofrece la opción de bloqueo inmediato.