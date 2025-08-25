La pobreza en Alicante: 35.800 hogares ya cobran el ingreso mínimo vital

Ha ido avanzado poco a poco, casi a cuentagotas al principio, pero en la actualidad ya son 35.800 los hogares alicantinos que reciben el ingreso mínimo vital, después de un incremento interanual del 23,5 %. Una cifra que sitúa a la provincia a la cabeza en la Comunidad Valenciana en la percepción de este tipo de prestaciones, con una cuantía media por familia de 576 euros. La pobreza que se oculta tras los buenos datos macroeconómicos, así como el avance en la resolución de los expedientes, son los motivos que se encuentran detrás de esta progresión.

El ingreso mínimo vital es una prestación económica de la Seguridad Social con la que se busca garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, ayudándoles a prevenir la pobreza y la exclusión social. Funciona como un complemento a sus rentas para alcanzar un umbral mínimo de ingresos, buscando mejorar sus oportunidades de inserción laboral y social.

Sede de la Seguridad Social en Alicante. / PILAR CORTES

Pues bien, su entrada en vigor en junio de 2020 trajo consigo una avalancha de solicitudes que llegó a colapsar al principio los servicios encargados de la tramitación, los cuales, en cualquier caso, han ido acelerando posteriormente de forma paulatina la resolución de los expedientes. Todo hasta llegar al momento actual, en el que son 35.798 los hogares de la provincia de Alicante que perciben la prestación, con una cuantía media de 576,15 euros. En conjunto, y según los datos publicados por la propia Seguridad Social, el número total de beneficiarios de estas ayudas es de 108.828 personas, que son las que integran el conjunto de familias.

Se da la circunstancia de que la provincia de Alicante, en términos proporcionales en lo que respecta al tamaño de la población, es la que encabeza la percepción del ingreso mínimo vital en la Comunidad Valenciana. En términos absolutos el liderazgo le corresponde a la provincia de Valencia, con 38.374 hogares, aunque cuenta con un mayor número de habitantes. Castellón, por su parte, se sitúa a la cola con 10.081.

A nivel nacional, por otro lado, el territorio alicantino se sitúa en decimocuarta posición, apareciendo por delante, por este orden, las provincias de Jaén, Córdoba, Badajoz, Granada, Almería, Huelva, Málaga, Cáceres, Murcia, Albacete, Ciudad Real, Tenerife y Asturias. También superan en el ránking a Alicante las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.

Pero más allá de la progresión en la resolución de los expedientes, no se puede obviar otra realidad, como es la pobreza que se esconde detrás de las grandes cifras macroeconómicas. Y es que si bien es cierto que en la actualidad la provincia alicantina presenta cifras históricas de empleo, lo cierto es que hay numerosas familias que lo están pasando mal. Así lo ponía de manifiesto el último informe de Cáritas, que advertía de una cronificación de la pobreza y una fractura social cada vez más difícil de revertir.

El precio de lo alquileres es una de las causas de la vulnerabilidad social. / INFORMACION

La ONG destaca que los perfiles de las personas atendidas evidencian un incremento de la gravedad y complejidad de las situaciones de exclusión, que requieren de más tiempo, recursos y personal técnico para un acompañamiento integral y sostenido. Tanto es así, que la organización tuvo que incrementar un 53 % el año pasado las ayudas económicas prestadas.

Alquiler

Y uno de los motivos principales por los que se está agravando la situación no es otro que el precio de los alquileres de las viviendas. Si la mayoría de familias destinan más del 35 % de sus ingresos a esta necesidad básica, en el caso de las familias vulnerables ese porcentaje llega a alcanzar el 80 %, una sobrecarga económica que deja a muchas personas sin margen para cubrir otras cuestiones básicas, como la alimentación.

Esta realidad, por tanto, justifica en gran parte el notable incremento interanual de los hogares alicantinos que están recibiendo el ingreso mínimo vital, por lo que, atendiendo a estos datos, se podría llegar también a la conclusión de que la alicantina es la provincia que en estos momentos presenta unos niveles de pobreza más significativos en el conjunto de la Comunidad Valenciana.