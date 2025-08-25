¿Cuáles son los productos agrícolas que más vende Alicante al resto del mundo?

1.570 millones de euros. Eso es lo que exporta anualmente el sector agrícola alicantino, evidenciando su potencial y el cada vez mayor peso económico en la provincia. Frutos secos y cítricos encabezan las ventas al exterior, en un escenario en el que las hortalizas, principalmente brócolis, cebollas, ajos y tomates, tiran igualmente con fuerza. También los frutos secos, con las almendras a la cabeza, lideran las importaciones por el potencial de la industria transformadora, seguidos a mucha más distancia por manzanas, bananas y dátiles.

Tomando como referencia 2024, último año completo, el sector agrícola de la provincia de Alicante vendió al exterior 1.568,8 millones de euros, de acuerdo con los datos que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Una cifra que, por apartados, se divide entre los 676,3 millones de euros de los frutos secos y frutas frescas, los 561 millones de legumbres y hortalizas, los 225,2 de conservas de verdura y frita, y los 1,1 millones de cereales.

Con todo, y yendo más al detalle, los productos que más se exportan son los cítricos, con 255,8 millones de euros, así como los frutos secos, con 221,9 millones. En este último apartado, son las almendras las que lideran las ventas al extranjero, seguidas muy de lejos por las nueces.

Interior de las instalaciones de Frutos Secos Mañán, en Pinoso. / AXEL ALVAREZ

En lo que respecta al resto de productos, destacan los 108,1 millones de euros de cebollas y ajos, los 76,9 millones de coles y brócolis, o los 49,1 millones de los tomates frescos. Idéntica cifra, esta última, a la de las uvas, seguidas por los 42,4 millones de melones y sandías.

Ya más lejos aparecen los 29,7 millones de euros de las lechugas, los 21, 1 millones de los albaricoques, o los 19,1 millones de los pepinos y pepinillos.

"La agricultura de la provincia tiene un gran potencial, a pesar de las trabas a las que nos enfrentamos" José Vicente Andreu — Presidente de Asaja Alicante

La balanza comercial agrícola es claramente favorable a la provincia, teniendo en cuenta que las importaciones apenas superan los 505 millones de euros. Y en este caso, de nuevo son los frutos secos los que se sitúan claramente a la cabeza, con nada menos que 197,1 millones de euros. También son las almendras las que destacan sobremanera en este apartado, perseguidas a mucha distancia por los cocos y nueces de Brasil.

En lo que respecta al resto de productos, destacan los 24,2 millones de euros de manzanas y peras, los 21,1 millones de bananas y plátanos, los 21 millones de los dátiles, los 16,1 de uvas frescas, o los 10,5 de los cítricos.

Procesado de ajos en la empresa Ajos Imperio, de Benejúzar. / MATIAS SEGARRA

Entrando en el análisis, destaca sobremanera que los frutos secos, y más en concreto las almendras, sean tanto el producto que más se exporta como el que más se importa. A la hora de concretar las razones, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, subraya que se trata de un fruto prácticamente de ida y vuelta. Según sus palabras, «en la provincia contamos con potentes empresas de transformación de la almendra, es decir, que la laminan, la trocean o la procesan, y eso propicia que se importen grandes cantidades principalmente de Estados Unidos, para después, una vez procesada, volver a exportarla desde aquí. De ahí esas grandes cifras que se manejan».

"La almendra española tiene un prestigio y se valora mucho en los mercados internacionales" Alfredo Sogorb — Presidente de Frutos Secos Mañán

Otro producto que sorprende a nivel de importación son los dátiles, teniendo en cuenta la presencia de extensos palmerales en la provincia, principalmente en la zona de Elche. Andreu, sin embargo, destaca que la producción es poca en comparación con el consumo. «Aquí somos grandes consumidores, y no solo por parte de la población local, sino también porque hay una importante población árabe que aprecia mucho este fruto, de ahí que se importe mucho de países como Argelia o Turquía», subraya.

Algo parecido a lo que sucede con las manzanas, teniendo en cuenta que las plantaciones en Alicante son reducidas y que se tiene que recurrir a las producciones de Francia y Polonia, principalmente.

Con todo, el presidente de Asaja hace referencia al gran potencial de la agricultura alicantina, como lo demuestran los datos de exportación, «aún a pesar de que los agricultores se enfrentan a graves dificultades, como las restricciones en el agua, el cambio climático o la falta de rentabilidad en determinados cultivos», enfatiza.

"Nosotros hemos ido creciendo con nuestros clientes y ahora exportamos a Estados Unidos y varios países europeos" Francisco Mira — Director general de Ajos Imperio

En lo que respecta al caso concreto de la almendra, Frutos Secos Mañán, de Pinoso, es uno de los principales productores de la provincia. Su presidente, Alfredo Sogorb, explica que cultivan entre 12 y 15 millones de kilos anuales, y que un 80 % del total se dedica a la exportación. «Vendemos, sobre todo, en Europa, aunque también hacemos cosas más puntuales con Canadá o los países árabes, entre otros», señala.

22 provincias

En cuanto a las zonas de cultivo, destaca que obtienen la almendra en 22 provincias del conjunto de España, entre las que destacan Murcia, Almería, Granada, Valencia, Albacete, Ciudad Real o Cuenca. Según Segorb, «en Alicante también tenemos campos, aunque cada vez se está poniendo más complicado por problemas como la xylella u otras plagas».

Y sobre el éxito exportador, resalta que «la almendra española se valora mucho y tiene un prestigio por su elevada calidad. Eso nuestros clientes lo aprecian, porque saben que les ofrecemos un producto muy especial».

Los cítricos son uno de los productos más exportados desde Alicante. / MATIAS SEGARRA

En el ámbito de los cítricos y los ajos, un buen ejemplo de empresa exportadora es Imperio, situada en Benejúzar. Su director general, Francisco Mira Costa, indica que el crecimiento de la firma ha ido íntimamente ligada al de sus clientes, principalmente supermercados. De tal forma que, «en la actualidad -remarca- estamos presentes en distintos países europeos y en Estados Unidos».

Los campos de cítricos los tienen en la propia provincia de Alicante, aunque en el caso de los ajos tienen numerosas parcelas distribuidas por Castilla y Andalucía. La producción anual es de 18 millones de kilos de ajos, así como de 1,8 millones de kilos de mandarinas y 2 millones de limones.

"Toda nuestra producción la enviamos al exterior, porque se pagan mejores precios" Antonio Jiménez — Responsable de Grupo Delavega

En materia de hortalizas y frutas, el Grupo Delavega, de Almoradí, formado por ocho familias de agricultores, se encuentra en pleno proceso de expansión. Uno de sus responsables, Antonio Jiménez, señala que se dedican principalmente a la alcachofa y al brócoli, así como a los higos. En menor medida al boniato, «porque tenemos mucha competencia desleal, sobre todo de Egipto».

La producción, en conjunto, ronda los 20 millones de kilos y se dedica por completo a la exportación, principalmente Francia, Reino Unido, Holanda y Bélgica, teniendo en cuenta que los precios son mejores que a nivel nacional.