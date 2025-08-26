El Consell reordena su defensa del trasvase y reclamará más control en la cabecera del Tajo

A cuatro meses de que caduquen las normas de explotación del Tajo y entren en vigor las nuevas, la Conselleria de Agricultura y Agua trabaja ya en una propuesta técnica con la que convencer al Ministerio de Transición Ecológica para que rectifique su nueva propuesta que supone una condena de facto al trasvase Tajo-Segura. El informe, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, busca salvaguardar los criterios de defensa del traspaso de agua hacia la provincia de Alicante y, sobre todo, demostrar que entre lo dicho hasta ahora por los tribunales y la "sensatez", hay un margen de acuerdo.

El documento es un argumentario que acomete la gestión en la cabecera del río Tajo y expone los problemas para acceder a información pública con la que poder hacer un diagnóstico más certero; pero, subraya que los caudales ecológicos "se cumplen y se cumplirán porque vienen determinados por ley y porque, hasta la fecha, los datos demuestran que es posible compatibilizarlos con el trasvase", señalan desde la Conselleria de Agua y que, por lo tanto, pueden convivir ambos aspectos.

En uno de los puntos centrales, el documento expone que "la cantidad de agua, que se precisa para satisfacer las demandas y exigencias ambientales del Tajo, se está desembalsando con creces desde los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía)". En concreto, hacia Portugal y, por otra parte, se denuncia que cada confederación de cuenca presenta de un modo distinto los datos. "En el caso de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) solo pueden obtenerse caudales aforados en tres puntos (entre Bolarque y Aranjuez), pero no del resto. Tampoco se indican los usos que se hace de esa agua y las pérdidas estimadas por evaporación. "No es posible realizar un análisis de cómo se llevan a cabo la gestión de los recursos turbinados hacia el Tajo, ni cuáles son los volúmenes realmente derivados hacia las distintas demandas", concluye.

Sacar los caudales de la ecuación

Aun así, los estudios han demostrado que los caudales liberados en los embalses de cabecera hacia el Tajo han sido en los cinco últimos años mucho más que suficientes para cumplir el régimen de caudales ecológicos mínimos, sostienen desde el área que dirige Miguel Barrachina. El gobierno autonómico valenciano sabe que, hasta ahora, los recursos que han tratado de tocar estas reserva de paso han tocado en hueso duro. Al poner en duda, la gestión de los recursos en la cabecera y sus desembalses se espera abrir una puerta hacia que los cambios en las normas de explotación toquen su parte esencial y, por lo tanto, conlleven un cambio de norma como es el Plan del Tajo. En ese punto, la ley obliga a pasar por las Cortes Generales.

Por otra parte, y sin salirse de la defensa técnica, se considera que los desembalses superiores a las exigencias legales se han traducido en el desaprovechamiento de un recurso valioso. Se ponen ejemplos concretos como el episodio del 8 de julio en Toledo. Y es que los embalses también son herramientas de gestión en la producción de energía y, al parecer, esas subidas y bajadas de niveles no se miden como tales.

Conducción del trasvase Tajo-Segura a su paso por Orihuela. / TONY SEVILLA

Con las gráficas, desde el Consell se asegura que "la existencia del trasvase Tajo-Segura nada tiene que ver con los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni en lo que se refiere a la cantidad de agua. No se ha producido ningún incumplimiento de caudales ecológicos por falta de agua en la cabecera", se destaca. Así de cara a futuros planteamientos, la Conselleria propone una gestión "correcta" de los embalses de la cabecera del Tajo y la modernización de regadíos. Este último aspecto no representa una novedad, más bien al contrario, es un argumento histórico dentro de las confrontaciones entre cuencas y que va desde la construcción de balsas con las que se optimice el agua dirigida a riego y, sobre todo, la depuración de las aguas residuales. Se reconoce en este sentido, la contaminación en tramos como los que pasan por Castilla-La Mancha y que derivan del paso por la vecina Comunidad de Madrid.

Las preguntas que se plantean, pues, hacen hincapié en saber qué se está haciendo en modernizar los regadíos que beben del Tajo y si se controlan las centrales hidroeléctricas. A partir de ahí, la posición de la Conselleria de Agricultura y Agua será volver a reclamar mayor transparencia en los datos públicos y, ante todo, uniformar criterios.

Todo esto a la espera de que se produzca una reunión que el Consell, junto a Andalucía y la Región de Murcia gobernadas por el Partido Popular, reclamaron por carta a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Aunque el diálogo está en punto muerto desde hace mucho tiempo entre las dos administraciones - central y autonómica -, no cabe duda de que el documento es una base para una defensa judicial a la que los expertos consideran que está condenada la provincia para defender la supervivencia del trasvase.