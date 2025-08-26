Extrusax rebaja su facturación hasta cifras de 2021 pero amplía plantilla y beneficios respecto a ese año

La geopolítica y las elecciones en Estados Unidosno han jugado a favor del gran fabricante alicantino. Extrusax, especializada en la producción de perfiles de aluminio de uso industrial, cerró 2024 con una segunda caída consecutiva en su facturación y dejó atrás su cifra histórica de 172 millones en 2022. La empresa de Sax ha registrado una cifra de negocio de 132 millones, un volumen similar a 2021; pero con dos diferencias sustanciales. En primer lugar, y respecto a hace cuatro años, ha duplicado sus beneficios antes de impuestos situándose en 8,3 millones. Por otra, que la compañía ha asumido el necesario aumento de plantilla y terminó el ejercicio con 292 empleados, un 4,2 % más que el año anterior y un 13,6 % respecto a 2021.

En las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, la compañía destaca, en negativo, las fluctuaciones de los precios y la geopolítica. En positivo, la conservación del mercado exterior que sigue representando el 70 % de la facturación, y la diversificación, una estrategia que está permitiendo al grupo capear las oscilaciones de las materias primas y los, entonces, temores arancelarios. En su memoria, la dirección conserva esta prudencia de cara a este 2025, pues "la evolución de la cifra de negocios podría variar dada la incertidumbre geopolítica en el mundo y como esta afecta al precio de la materia prima en el LME (Bolsa de Metales de Londres), si bien es cierto que debería ser ascendente por las intenciones de aumentar el volumen de unidades producidas".

Interior de la planta de Extrusax en Sax. / AXEL ALVAREZ

Así el foco ha estado puesto en la internacionalización, pues se ha acusado el freno de las compras nacionales, y en sistemas de abaratamiento de los costes de producción. "Actualmente nos encontramos con un aumento continuo de los precios de los combustibles y energía, por ello, estamos buscando fuentes alternativas, como energía solar, en la que Extrusax tiene buena parte de su cartera de clientes. Las recientes restricciones de mercado con Reino Unido tras Brexit han generado un aumento del trabajo administrativo, ya que se precisan mayores trámites, nos han llevado a la subcontratación de servicios (asesoría). También habría que considerar los grandes costes y recursos que nos genera la dura normativa medioambiental y legal", según se recoge.

De cara a la exportación, un total de 16 países figuran como clientes de la compañía sajeños. Destacan Alemania y Bélgica, seguidos por Países Bajos, Italia, Francia, Reino Unido y Polonia. Respecto a los proveedores, si bien el peso cuantitativo lo tienen los locales (dentro de la Comunidad Valenciana, el 76 % es de la provincia de Alicante), el mayor coste se debe a los extranjeros por las materias primas a razón del 77 % del gasto frente al 23 %. El ranking lo ocupan España, Noruega, Suiza y Bahréin.

Nuevos enfoques

Así se ha fijado como objetivo el "incremento del uso de aluminio reciclado". Junto al cumplimiento de compromisos de sostenibilidad, el mayor uso de este producto "nos permitirá reducir nuestra dependencia de las materias primas de origen primario, disminuir la demanda de energía asociada con la producción de aluminio y reducir nuestra huella de carbono", reflaja la memoria de resultados.

Entre las apuestas estratégicas, la compañía participada por Giménez Ganga y dirigida por Jorge Gómez, expone una mayor diversificación de sectores de acuerdo con el uso de sus productos. En este punto, Extrusax anota que el 53 % de sus ventas tuvieron como destino la construcción, que son datos similares a otros años; pero también suma más campos. Junto a la decoración, se incrementó el "uso del aluminio en nuevas aplicaciones y sectores, como puede ser el sector del automóvil (fabricación de coches eléctricos) debido a sus propiedades mecánicas y bajo peso. También el fomento de energías renovables (solar) donde Extrusax cuenta con una notable cartera de clientes". Entran también el deporte y los eventos.

En la actualidad, la compañía cuenta con siete líneas de extrusión con una capacidad producción de 60.000 toneladas por año. Más de 6.000 matrices en constante rotación, con presencia en 70 sectores diferentes y 20 países en todo el mundo.