Juguetes con el sello de Ágatha Ruíz de la Prada de la mano de Muñecas Saica

La conocida diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y la empresa Muñecas Saica, con sede en Onil, han unido sus destinos para el lanzamiento de una nueva línea de productos infantiles bajo licencia oficial. Esta alianza fructificará a través de una serie de juguetes y artículos de playa que llevarán el sello inconfundible de Ruiz de la Prada, caracterizado por motivos tan singulares como los corazones, las estrellas y las flores, así como por un predominio del rosa.

Según la información facilitada por la propia diseñadora y la empresa alicantina, el proyecto se estructurará en dos fases. La primera de ellas estas próximas navidades, en las que se presentarán los productos estrella, diseñados para regalar creatividad y alegría en las fechas en las que el sector juguetero vive su momento de mayor actividad comercial. La segunda fase está prevista para el verano de 2026, cuando llegará la colección completa de artículos de playa, concebidos para transformar los juegos al aire libre mediante una propuesta que combinará la fantasía y el color.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. / Europa Press

"Esta colaboración es una invitación a jugar con la imaginación, el estilo y la alegría. Queremos que los niños vivan un universo lleno de color durante todo el año", afirma Ágatha Ruiz de la Prada.

Los productos fruto de esta colaboración estarán disponibles en Miravia, tanto a través de tiendas físicas como vía online, y en cadenas como en Don Dino, a la cabeza en la provincia de Alicante.

Desde Muñecas Saica se garantiza que todos los artículos van a cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad infantil, un aval fruto de la experiencia de esta compañía, cuya fundación se remonta a finales de la década de los setenta del siglo pasado.

Muñecas Saica es una firma con una amplia trayectoria en el juguete, especialmente en la cuna del sector, ubicada en la comarca alicantina de la Foia de Castalla. La facturación de la empresa, según las últimas cuentas publicadas, correspondientes a 2023, se situaba en cerca de 3,5 millones de euros.

Hay que destacar, por último, que el acuerdo entre Ágatha Ruiz de la Prada y Saica ha contado con el asesoramiento jurídico de Devesa Abogados.