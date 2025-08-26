¿Sabes cuántas viviendas nuevas siguen sin dueño en Alicante?

La provincia de Alicante cuenta con 27.295 viviendas nuevas sin vender. Una cantidad nada desdeñable, y eso que en el último año se ha registrado una reducción del 9,29 % como consecuencia de una demanda creciente. La cifra, de cualquier forma, es más que significativa, hasta el punto de que se trata del tercer territorio nacional con más stock, solo por detrás de Madrid y Barcelona, con un enorme volumen poblacional y un potente mercado inmobiliario. Cuestiones como los elevados precios y la fuerte actividad constructora se encuentran detrás de esta acumulación de viviendas vacías, aunque también la presencia en la relación de pisos construidos en la época del "boom" inmobiliario, situados en zonas poco atractivas o de baja presión residencial.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acaba de publicar su último informe sobre el stock de vivienda nueva, un estudio para cuya elaboración se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos corregidos de autopromociones, cooperativas y comunidades de propietarios, publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como estimadores de las viviendas terminadas. También se han valorado, como estimador de las ventas de vivienda de nueva construcción, las compraventas de viviendas de la estadística de transacciones inmobiliarias del propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Ofertas en el escaparete de una inmobiliaria de la provincia. / Jose Navarro

Pues bien, de acuerdo con esta metodología, el informe llega a la conclusión de que en el conjunto del país hay 455.280 viviendas sin vender, lo que representa un ligero incremento del 1,70 % en el último año. No sucede lo mismo, sin embargo, en el caso de la provincia de Alicante, donde se ha registrado un descenso en el stock del 9,29 %, lo que no ha evitado, eso sí, que el volumen acumulado sea más que considerable, concretamente de casi 27.300 viviendas.

Una evidencia de ello es que se trata del tercer territorio nacional con un mayor número de viviendas en esta situación. Solo aparecen por delante Madrid, con un stock de 62.545 viviendas tras un incremento del 21,57 %, y Barcelona, con 50.285 como consecuencia de una subida del 3,46 %.

Por detrás de Alicante aparecen las 22.646 viviendas de la provincia de Castellón, después de una caída del 2,30 %; las 21.077 de Toledo, tras un ligero repunte del 1,66 %; y las 20.748 de Sevilla, a raíz de una subida del 16,07 %. La provincia de Valencia, por su parte, se sitúa en 18.456, al descender un 9,82 %.

Bloque de viviendas en construcción en Finestrat. / HECTOR FUENTES

Cierran la tabla provincias como Guadalajara, con un stock de solo 25 viviendas tras caer un 91,38 %; Huelva, con 64, como consecuencia de una reducción del 63,64 %; o Álava, con 998 al bajar un 22,21 %.

A la hora de explicar el stock acumulado en la provincia de Alicante, hay que hacer referencia, en primer lugar, a los elevados precios, que en la actualidad se encuentran en máximos históricos. La cotización media en el conjunto del territorio es de 3.151 euros el metro cuadrado, aunque hay zonas, como por ejemplo la Playa de San Juan, en que es mucho más elevada, de 3,961 euros. Algo parecido ocurre en otros lugares de costa, donde además hay una fuerte presión por parte de clientes extranjeros, en que los precios se mueven en niveles similares, como Moraira, Calp, Altea o Benitaxell.

Actividad

Otro de los motivos es la elevada actividad constructora, teniendo en cuenta que en 2024 se concedieron 7.420 visados de obra, después de un crecimiento prácticamente sostenido en los últimos años. Con todo, durante el mismo ejercicio se vendió una cifra superior, concretamente 9.368 pisos, lo que explica en parte el descenso del stock en este último ejercicio.

Javier Gisbert, constructor y presidente a su vez de la Federación de Obra Pública de la Provincia de Alicante (Fopa), considera que una fracción del producto acumulado se corresponde con las viviendas de mayor precio, que cuestan más de comercializar, así como con la notable actividad constructora existente en la actualidad. Aún a pesar de que, subraya, "en la época del 'boom' inmobiliario se construyó mucho más, una auténtica barbaridad". De ahí que señale que otra parte del stock corresponda a esa época, "cuando se levantaron pisos en zonas poco atractivas o que realmente no cuentan con la suficiente demanda residencial", concluye.