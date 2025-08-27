ASV Funeser alcanza los 56,8 millones de facturación en pleno proceso de expansión
El aumento de la cifra de negocio en un 2 % consolida la línea de crecimiento de la firma de servicios funerarios
La compañía alicantina ASV Funeser ha alcanzado una facturación de 56,8 millones de euros en un momento en el que el grupo al que pertenece está en pleno proceso de expansión tanto a nivel nacional como internacional. La cifra de negocios de la empresa de servicios funerarios se ha incrementado en un 1,91 %, consolidando de esta forma la línea de crecimiento que viene manteniendo en los últimos años.
ASV Funeser S.L. ha presentado las cuentas correspondientes al ejercicio de 2024, de las cuales se desprende que la cifra de negocios de la compañía ha alcanzado los 56.819.169 euros. Si bien no es un aumento demasiado significativo, sí que sirve para consolidar la línea sostenida al alza que viene presentando en los últimos años. En 2020, sin ir más lejos, la facturación se situaba en 48,5 millones de euros, un importe que ha ido creciendo de forma paulatina cada ejercicio.
Esta progresión también tiene mucho que ver con el resultado de 2024, que ha ascendido a 4.691.783 euros, lo que representa una subida del 3,60 % en comparación con el que se obtuvo en 2023.
Los resultados de ASV Funeser no hacen otra cosa que reafirmar el crecimiento que está experimentando el Grupo ASV, al que pertenece, el cual está protagonizando una fuerte apuesta por la expansión tanto a nivel nacional como internacional.
La división de servicios funerarios, sin ir más lejos, dio un importante paso al frente con la adquisición en 2022 del grupo Suthern Cremations & Funerals, que gestionaba varios servicios funerarios y cementerios en el área metropolitana de Atlanta, en Estados Unidos.
Además, la firma también adquirió un nuevo operador en la región de Núremberg, en Alemania, un país en el que está presente desde el año 2014. Junto a los anteriores, ASV también se hizo con una participación en el Grupo Recordar, líder del sector en Colombia.
Departamentos
El holding también es propietario de Limbo, una firma especializada en la fabricación y comercialización de urnas funerarias, coronas o colgantes para cenizas, sí como de Viralba, que elabora féretros respetuosos con el medio ambiente. A todo ello se le suma la sección de transporte sanitario, así como Meridiano, especializada en seguros de decesos
La facturación total del grupo, con la integración de los diferentes departamentos, rozó los 195 millones de euros en 2022.
