Cox se adjudica el desarrollo de una planta desaladora en Angola por 173 millones

El grupo Cox, en asociación con la emiratí AMEA Power, ha firmado un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Energía y Agua de Angola (MINEA) para desarrollar una gran planta desaladora de agua de mar en la península de Mussulo, que contará con una capacidad de 100.000 metros cúbicos/día y supondrá una inversión de unos 173 millones de euros. En concreto, el proyecto se ejecutará a través de Water Alliance Ventures, la empresa conjunta estratégica refuerza el crecimiento del grupo en Oriente Medio y África, al tiempo que minimiza los riesgos en estas geografías de alta demanda de agua y energía.

A través de esta alianza estratégica ambos grupos están impulsando en estos mercados proyectos de desalación y tratamiento de aguas que superan los dos millones de metros cúbicos por día, según ha informado la compañía presidida por el alicantino Enrique Riquelme. Está previsto que la construcción de la primera fase comience tras la finalización de los estudios técnicos y medioambientales, con la puesta en marcha programada para el segundo trimestre de 2028.

La nueva planta desaladora tendrá esa capacidad total de 100.000 metros cúbicos por día y se construirá en dos fases de 50.000 metros cúbicos/día cada una. Cada fase generará entre 200 y 300 empleos durante su construcción y alrededor de 25 puestos de trabajo estables durante la operación. Una vez se ponga en marcha, la infraestructura está previsto que garantice el suministro de agua potable a cerca de 800.000 habitantes de la península de Mussulo y del distrito vecino de Futungo, lo que supondrá una mejora sustancial en el acceso al agua en Luanda (Angola), según recoge la agencia Europa Press. Además, la planta complementará iniciativas públicas como los proyectos Bita y Quilonga, claves para paliar los desafíos de infraestructura hídrica de la capital angoleña.

Esfera internacional

Desde el grupo se ha especificado que el acuerdo se ha firmado en presencia del embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Angola, Salem Ali Khamis Obaid Al Shamsi; el ministro de Energía y Agua de Angola, João Baptista Borges; el 'head of PtX' de AMEA Power, Ignacio Carreras; y el 'chief' Africa, Middle East & Asia de Cox, Emiliano Agustín Espinoza.

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, indicó que esta nueva concesión permite al grupo seguir avanzando en su plan estratégico y dar "un paso fundamental" en su estrategia de crecimiento internacional en el sector del agua. "Angola es un país con grandes retos y oportunidades en materia de agua, y junto a AMEA Power y al Gobierno angoleño queremos aportar soluciones sostenibles que garanticen el acceso al agua potable a los ciudadanos", dijo.

Por su parte, el presidente de AMEA Power, Hussain Al Nowais, señaló que la alianza con el Gobierno del país africano "representa un paso transformador hacia la seguridad de un suministro de agua sostenible y resiliente al clima para Angola". "Hemos impulsado este proyecto desde 2022, y hoy alcanzamos un hito importante, posible gracias al fuerte apoyo del gobierno de los Emiratos Árabes unidos. Este proyecto emblemático demuestra el poder de la colaboración público-privada para cerrar brechas críticas de infraestructura, fortalecer comunidades y mejorar la vida de cientos de miles de personas durante generaciones", añadió

El desarrollo de esta actuación está liderada por AMEA Power desde 2022, cuando firmó un memorando de entendimiento con MINEA para iniciar el estudio conceptual. Posteriormente, en noviembre de 2023, se suscribió un acuerdo de desarrollo que proporcionó el marco para que llevara a cabo un Estudio de Factibilidad detallado, concluido en el cuarto trimestre de 2024. El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA).