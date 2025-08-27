El encarecimiento de la vivienda en Alicante obliga a pedir 14.600 euros más de hipoteca

La rebaja de los intereses bancarios está animando el mercado inmobiliario en la provincia de Alicante, hasta el punto de que durante el primer semestre de este año se han formalizado 11.158 hipotecas, un 39 % más que en el mismo periodo del año pasado, en lo que supone alcanzar baremos que no se veían desde 2011. Pero no es oro todo lo que reluce, dado que esa bajada de los tipos ha coincidido con un imparable encarecimiento de los precios de la vivienda, lo que está obligando a los alicantinos a pedir 14.600 euros más de préstamo que hace un año. De tal manera, que el importe medio para comprar una casa se sitúa en la actualidad en los 124.600 euros, al nivel de la burbuja inmobiliaria.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos correspondientes a la concesión de hipotecas, los cuales revelan un importante incremento de los contratos. En la provincia de Alicante, sin ir más lejos, se concedieron durante el primer semestre un total de 11.158 hipotecas, lo que representa un incremento cercano al 39 % con relación al mismo periodo de 2024.

El mercado hipotecario se encuentra en plena ebullición. / INFORMACION

Un significativo avance que tiene mucho que ver con la rebaja que han experimentado los tipos de interés. Así, mientras en los primeros seis meses del año pasado estos tipos se movieron entre el 3,25 % y el 3,30 %, este año han oscilado entre el 3,08 % y el 2,91 %, lo que, sin duda, ha animado a los compradores a formalizar su hipoteca en condiciones mucho más favorables que las que se manejaban hasta la fecha.

Esa viene a ser la cara de la moneda. La cruz, sin embargo, es que el importe de las hipotecas se ha incrementado de manera más que notable, lo que tiene una relación directa con el encarecimiento progresivo de la vivienda, actualmente en máximos históricos. En el caso de la vivienda nueva, el precio medio en la provincia de Alicante es de 3.151 euros el metro cuadrado, aunque hay determinadas áreas, como es el caso de la Playa de San Juan, en las que la cotización es mucho más elevada, de 3.916 euros. Se trata de un baremo que no dista mucho de los que se manejan en otras ciudades de la costa, donde además hay una notable presión por parte de compradores extranjeros, como Moraira, Benitaxell, Calp o Altea, entre otros.

Récords

Pero este fenómeno no afecta solo a las casas de nueva construcción. También está pasando lo mismo con la vivienda de alquiler, con varios municipios batiendo récords. Empezando por la ciudad de Alicante, con 2.831 euros por metro cuadrado, un 15,2 % más que hace un año y un 4,3 % por encima de la media nacional.

Con todo, es Benidorm la ciudad que encabeza el ránking de precios históricos a nivel provincial, con 3.774 euros el metro cuadrado, siguiendo por los 3.446 euros de Altea, los 3.407 de La Nucia, los 3.361 de Pilar de la Horadada, o los 3.153 de Guardamar del Segura. También han alcanzado registros nunca vistos Mutxamel, con 2.941 euros; Monforte del Cid, con 2.169; Ondara, con 1.498; Ibi, con 1.214; Crevillent, con 1.092; Novelda, con 995; o Monforte del Cid, con 897.

La construcción registra una fuerte actividad en la provincia. / Juani Ruz

El encarecimiento del parque inmobiliario, como ya se ha comentado, se encuentra también detrás de que la provincia tenga en estos momentos una bolsa de 27.300 viviendas nuevas sin vender, lo que sitúa a este territorio como el tercero a nivel nacional, solo por detrás de Madrid y Barcelona, con un enorme volumen poblacional y un potente mercado inmobiliario.

Escalada

Esta escalada sin precedentes de los precios, por tanto, está teniendo una incidencia en el importe de las hipotecas, hasta el punto de que en la actualidad se sitúa en los 124.609 euros, lo que representa un incremento del 14 % con relación a hace un año, y una cifra muy similar a la que se manejaba en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, allá por 2008. De tal manera, que los alicantinos tienen que pedir 14.600 euros más que el ejercicio pasado para poder convertir en realidad su deseo de comprar una casa. Todo en un ámbito en el que las hipotecas a tipo fijo siguen ganando terreno y ya rondan el 70 % del total.

Con relación al futuro, el director de estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, advierte de que el importe de las hipotecas seguirá creciendo, al menos, en lo que resta de año. Con todo, destaca que "habrá que seguir muy de cerca las próximas cifras, ya que seguimos en un momento de incertidumbre geopolítica muy importante, a lo que se le suma el giro en la política de tipos del BCE. De todas formas, la realidad del mercado sigue siendo una demanda muy activa y poca oferta disponible, con lo que la evolución del precio y la accesibilidad a la vivienda no cambiará a corto plazo”.