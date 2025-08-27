Trenes
Un incendio interrumpe la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Dos trenes que se encontraban en las inmediaciones han sido retrocedidos hasta Brihuega, mientras el resto se encuentra parado en las vías o no ha salido
Glòria Ayuso
Un incendio forestal que se ha iniciado en la población de Yebes (Guadalajara) hacia las 16:00 horas está afectando la circulación de trenes por la línea de alta velocidad que conecta Barcelona con Madrid.
Las llamas se encuentran cerca de las vías, motivo por el cual se ha interrumpido el paso de los trenes. Dos convoyes que se encontraban cerca del lugar han sido retrocedidos hasta Brihuega.
El AVE que ha salido de Barcelona a las 14:00 horas y que ya debería haber llegado a su destino se encuentra detenido en la población de Ariza, mientras que el que ha salido a las 15:00 horas se encuentra parado en Calatayud.
Asimismo, el tren AVE de las 16:27 que debía partir de Madrid en dirección a Figueres no ha realizado su salida.
- La impresionante nube de calima que avanza desde África hacia Alicante vista desde el espacio
- Benidorm corona el segundo rascacielos hotelero de más de 100 metros
- Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión
- Los ciberterroristas piden por escrito un rescate millonario al Ayuntamiento de Elche
- La puerta de la discordia en el atropello mortal de El Moralet de Alicante
- Discusión fatal en un local de ocio en Santa Pola: el cliente muerto y el gerente detenido
- Guardamar rebaja la prohibición del baño por el dragón azul a una bandera de alerta por medusas
- Desiertas 250 plazas de profesor de Secundaria en la provincia de Alicante