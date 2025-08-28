La consultora Footwearology aterriza en Alicante con su laboratorio de innovación para el calzado

Al principio del verano, la neerlandesa Nicoline van Enter abrió las puertas de su laboratorio frente al Postiguet. La playa alicantina sedujo a esta consultora internacional fundadora de una de las plataformas de referencia en la moda del calzado y considerada como una de las voces más autorizadas en la aplicación de innovación en el sector. La pandemia la atrapó en Barcelona, pero "la proximidad con las fábricas y a los centros de producción" ha hecho que, finalmente, decidiera trasladar el centro piloto de pruebas de Footwearology a un local en Alicante.

Antes de marcharse a Shanghái para una conferencia, van Enter prepara desde aquí la cuarta edición del congreso internacional "Footwearise". "Se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en la Ciudad de la Luz", explica. Además de las conferencias, el encuentro se apoya en jornadas de trabajo y una zona de exposición, al estilo de una pequeña muestra. "Está enfocado a profesionales y principalmente de las áreas de innovación, diseño y desarrollo o fabricación". El año pasado el 95 % de los asistentes fue personal extranjero. La consultora colabora y forma a equipo de marcas para Nike, Adidas o Tempe.

El congreso incluirá una visita a Inescop. / AXEL ALVAREZ

"El calzado necesita innovar por filosofía propia y por su supervivencia", mantiene Nicoline van Enter. Junto a ella, en la mesa de trabajo están Federico Lo Votrico, que está pasando aquí una estancia de una semana para aprender; Neyla Tatiana Coronel, una de sus colaboradoras fijas, y Vicente Pastor, presidente de Avecal, aunque su aportación es a título personal en su condición de empresario y profesional. Están rodeados de impresoras de 3D y zapatillas o suelas hechas con filamentos de polímeros. La formación es la otra gran pata de la plataforma que, en realidad, esuna red de profesionales, tanto de dentro como de fuera de la industria del calzado. Uno de sus últimos cursos online tuvo conectamos a más de un millar de personas, apunta Pastor.

A tus pies

La temática de este año va a ser el calzado a medida. "Toda esta tecnología de 3D", comenta señalando a las diferentes impresoras que hay a sus espaldas, "han facilitado mucho todo el proceso de moldes en cuanto a costes y tiempo. Se ha abaratado", concluye. A su vez, estos avances marcan un nuevo tiempo en la fabricación bajo demanda y a medida, en su opinión. Es lo que se denomina calce. "Tratamos de analizar nuevas formas de fabricar" y, por este motivo, la consultora considera que la provincia de Alicante cumple con ese "know-how".

Por ese motivo, una de las partes del congreso es la práctica que se realiza mediante jornadas extras en las que, en esta ocasión, una de ellas se va a dedicar a la visita a los institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana que participan junto a las empresas en iniciativas de innovación vinculadas al sector. Es el caso de Inescop, Aitex, AIJU y el propio laboratorio. Otra de las propuestas serán las visitas a los fabricantes con marcas conocidas como Pikolinos o SimplicityWorks, especializados en las piezas para el calzado y ubicados en el Parque Científico de la UMH de Elche. Por último, los organizadores han previsto una . Para la próxima edición, hemos previsto una propuesta dirigida al sector del lujo con un itinerario que se centra en Elda con puntos coo Estudio Ilana, Magrit o Zapatos Susy.

Uno de los estand de Futurmoda de la pasada edición en los que se presentan las novedades en innovación del calzado. / AXEL ALVAREZ

Primeras sinergias

Nicoline ha trabajado en medio mundo alrededor de la innovación y la producción. En su trayectoria profesional, hay firmas como Timberland; pero también otras grandes, lo que a priori, por tamaño choca con el tamaño pequeño y medio de la mayoría de empresas de la provincia. "Por eso tiene sentido que estemos aquí", comenta en referencia al carácter de pymes. "Nos basamos en cuatro pilares: investigación, consultoría, formación y eventos" y considera que la innovación tiene precisamente sentido para este tipo de empresas.

Ante la duda, van Enter y Pastor explican que durante estos dos meses que ha estado en Alicante, parte del equipo de Shoefabrik, una de las mayores manufactureras del mundo con sede en Vietnam, pero de capital europeo, estuvo en el laboratorio y está en busca de una empresa que sea capaz de atender el gran pedido que le ha hecho un cliente alemán para que produzca unas zapatillas completamente reciclables. "Es la ley. O hacen este tipo de producto o tendrán que pagar aranceles y otros costes que no harán posible el encargo. Y esas opciones las tienen aquí, porque hay candidatos para hacerlo", subraya la consultora neerlandesa.

Pastor explica que son ese tipo de sinergias las que puede aportar una profesional como Nicoline van Enter y considera que su aterrizaje en la ciudad alicantina representa un contacto de valor. En este sentido, ambos animan a la asistencia al congreso con el fin de propiciar ese tipo de encuentros. Hay que tener en cuenta que el calzado en general y, el alicantino en general se enfrenta a un momento complicado donde los aranceles y toda la normativa europea de sostenibilidad y reutilización de los materiales están suponiendo un esfuerzo extra a los "zapateros". Salvo las marcas conocidas, el grueso de las firmas son pequeñas empresas y las alianzas o la apertura de cualquier mercado implica una oportunidad o una tabla de salvación.