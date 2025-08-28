Ellis Alicante se convierte en sede de la inteligencia artificial europea en septiembre

Alicante se convertirá la próxima semana por primera vez en sede de la asamblea anual de Elias (European Lighthouse of AI for Sustainability). Se trata de una de las redes europeas más relevantes en el impulso de la investigación en inteligencia artificial ética y sostenible de la que forma parte Ellis Alicante junto a más de una treintena de destacadas instituciones de 17 países y ocho nodos estratégicos en Europa.

La investigadora y directora de la fundación alicantina, Nuria Oliver, ha subrayado que este encuentro supone contar con "la presencia de algunos de los investigadores mas relevantes en IA en Europa en Alicante y es una oportunidad única para dar visibilidad no solo a la unidad y su singular trabajo, sino también a nuestra ciudad y nuestra región como un área emergente donde se realiza investigación con relevancia mundial".

Así, durante los días 2 y 3 de septiembre, tendrá lugar la quinta reunión plenaria del proyecto de Horizon Europe Elias. Oliver explica que el objetivo de la red es "establecer a Europa como líder en investigación en Inteligencia Artificial que contribuye a la innovación sostenible y el desarrollo económico". Esta institución conecta a investigadores y expertos de la industria en la que convergen algunos de los centros de investigación de mayor prominencia, como la Universidad de Amsterdam, la Universidad de Tubingen, el Politécnico de Paris, la Universidad de Copenhagen o uno de los Institutos Max Planck, así como grandes empresas tecnológicas como IBM y Bosch. En la actualidad, Elias cuenta con un presupuesto de mas de 11 millones de euros para el periodo 2023-2027.

En la reunión que se celebrará en el Muelle 5 del puerto, participarán más de medio centenar de investigadores distinguidos tanto en persona como online. Entre los que acudirán a la sede de la unidad alicantina, encontramos al profesor Serge Belongie, presidente de Ellis Europa y director de la unidad de Copenhaguen y del Centro Pioneer de AI en Dinamarca. También está prevista la asistencia del profesor Nicu Sebe, coordinador del proyecto y co-director de la unidad de Trento o la también profesora Rita Cucchiara, directora en la de Modena y una figura destaca en la visión por ordenador.