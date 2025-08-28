IMED eleva su cifra de negocio hasta los 204 millones tras abrir dos hospitales en Valencia y Murcia

El grupo alicantino IMED Hospitales cerró 2024 con una cifra de negocio de 204 millones de euros, un 11% por encima de la cifra de 2023, que se situó en 184 millones. Este incremento de la facturación del grupo respecto al ejercicio anterior responde en gran medida a la consolidación de la actividad en sus centros, a la entrada en servicio de IMED Colón en Valencia e IMED Virgen de la Fuensanta en Murcia, y a la ampliación acometida en su hospital de Benidorm, IMED Levante. El beneficio después de impuestos se situó en 13 millones de euros.

IMED Hospitales es un grupo sanitario que ha experimentado una fuerte expansión geográfica desde su fundación en 2004 y que hoy es líder del sector privado en la Comunidad Valenciana. El grupo cuenta con siete hospitales generales, situados en Benidorm, Elche, Burjassot, Valencia, Gandía, Alcoy y Murcia; cuatro policlínicas (Teulada, Torrevieja, Gandía y Alcoy), un centro de radioterapia oncológica en Murcia, un centro de diagnóstico por imagen de alta tecnología en Alicante y un centro de asistencia sanitaria para el paciente extranjero en la Vila Joiosa. La consolidación de estos centros, junto al desarrollo de sus clínicas de estética y fertilidad, ha ido acompañada del incremento de la oferta de servicios durante 2024.

El hospital que IMED ha ampliado en Benidorm. / INFORMACION

En este sentido, otro factor que explica el crecimiento de la cifra de negocio de IMED Hospitales ha sido el aumento de las pólizas de seguros de salud. En 2024 estas pólizas crecieron por encima del 7 % en España y en la Comunidad Valenciana más del 25 % de la población cuenta ya con un seguro de salud privado.

Inversiones

Además, del esfuerzo inversor llevado por el grupo con la apertura de IMED Colón en Valencia y la ampliación de IMED Levante, que ha permitido duplicar la capacidad de su hospital de Benidorm, en noviembre de 2024 se inauguró IMED Virgen de la Fuensanta, el segundo proyecto de IMED en la Región de Murcia y primer hospital del Grupo fuera de la Comunidad Valenciana. Asimismo, durante 2024, la inversión en equipamiento ascendió a 28 millones de euros, tanto en nuevo como en capex de renovación.

Estas inversiones, explican desde el grupo, responden a la estrategia de IMED Hospitales que, además de su crecimiento geográfico, implementa un modelo de gestión basado en la mejora continua de la calidad de sus servicios. Una orientación que le exige la incorporación de la última tecnología sanitaria y asistencial y contar con un equipo humano de prestigio que proporcione la mejor experiencia al paciente.

El nuevo hospital de IMED en Murcia. / INFORMACION

A nivel asistencial, durante 2024 los centros de IMED han atendido a más de 452.000 pacientes, han realizado más de 56.000 intervenciones quirúrgicas, ha resuelto cerca de 95.000 estancias sanitarias y casi 3.000 millones de consultas médicas. A cierre de 2024 se superaron los 2,3 millones de historias clínicas abiertas en los 20 años de historia de IMED.

IMED Hospitales cerró 2024 con más de 3.000 profesionales, del que el 67% son mujeres.

Alicante

El grupo continúa su estrategia de expansión y espera tener listo para su apertura a finales de 2025 su nuevo centro, IMED Alicante. El nuevo proyecto se ha configurado como un hospital general de última generación con 25.000 metros cuadrados asistenciales, 118 habitaciones, 12 quirófanos, UCI y 90 consultas externas.

Del mismo modo, en el tercer trimestre de 2026, el grupo espera finalizar la construcción de su primer hospital en Cataluña, IMED Barcelona (Cornellà), un centro de más de 30.000 metros cuadrados con 144 habitaciones y 19 quirófanos.

Estas nuevas aperturas, remarcan en el grupo, consolida a IMED Hospitales como uno de los grupos privados con mayor implantación en el arco mediterráneo.