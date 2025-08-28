Málaga, la ciudad donde más se paga por el oro: hasta un 84% de media

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha investigado el precio del oro en 103 establecimientos distintos con el fin de averiguar cuál es el precio del oro en cada ciudad. De incógnito, ha estado en comercios especializados en compraventa de este metal y joyerías, pero también, en algunas tiendas de objetos de segunda mano que aceptaban oro y páginas web de compra oro. Y han descubierto que Málaga es la ciudad donde mejor pagan el oro: se ofrece una media del 84%.

Resultados

En las visitas, presentaron siempre un lote de joyas idéntico, compuesto por dos anillos y un par de pendientes de 18 kilates, más una pulsera de bebé de 9 kilates; un conjunto con un valor en oro de 324 euros según la cotización de junio, cuando se realizó el estudio.

La tasación media del lote fue del 76% del valor de cotización del oro; el resto, un 24%, podría considerarse como la comisión del comprador. No obstante, se trata de un valor medio. La OCU ha observado tasaciones muy distintas según la ciudad y el comercio: desde apenas el 41% del valor de mercado, hasta el 108% (algo excepcional, pues pagaba más de lo que costaba el oro ese día). Es decir, por el mismo lote de joyas podían obtenerse entre 120 y 366 euros, tres veces más.

Las diferencias en las tasaciones también se observan por ciudades: las urbes con comercios más generosos son Málaga y Sevilla: donde se ofrece una media del 84% y el 81% de su valor respectivamente. Después estarían Barcelona y Bilbao, donde se obtenía un 78% del valor de mercado. Les siguen Valencia (76%) y Toledo (74%). Y a la cola estarían Oviedo y Valladolid, con un 69% cada una, así como Madrid, con un 71%.

Malas prácticas

La OCU ha detectado además dos malas prácticas, habituales en ocho de cada diez comercios. La primera, no mostrar abiertamente el precio que ofrecen por gramo de oro (aunque sorprendentemente la legislación no les obliga a ello); y lo que es peor, mostrarlo, pero no respetarlo luego y pagar menos. La segunda, registrar un peso ligeramente inferior al real: un 2,7% inferior de media.

Recomendaciones antes de vender oro

Por todo ello, antes de recurrir a la venta de las joyas de oro que se tengan en casa, OCU recomienda:

Consultar online el precio que tendría ese oro en el mercado mayorista según su peso y sus quilates, como con la calculadora de OCU. Y recalcan que no todos los comercios aceptan piezas de pocos quilates (9 k). También recomiendan visitar al menos dos comercios diferentes, preguntando primero el precio que ofrecen por gramo y pidiendo luego que lo pesen a la vista. Añaden que los clientes deben tener cuidado porque algunos métodos de calibrado, como la aplicación de ácidos, pueden dañar el aspecto de la joya; así que aconsejan de que no se autorice si no está seguro de venderla. Otro consejo es negociar. "Puede comentar que en otro comercio le han ofrecido más dinero"; en estos casos son habituales las revisiones al alza, ya que suelen jugar con una comisión de alrededor del 25%", explican. Por último, si la joya tuviera un importante valor sentimental, La OCU aconseja empeñarla en un Monte de Piedad para obtener un préstamo. "La tasación es menor, un 50%, pero podrá recuperarla más adelante pagando un interés que oscila entre el 6,5% y el 14% anual", afirma.