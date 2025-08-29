Los alicantinos confían en la inteligencia artificial para comprar pero prefieren a los humanos para las quejas

El gigante asiático Aliexprés abrió una tienda en Madrid en 2019 en contra de lo que todo el mundo pudiera pensar. La decisión no fue ni casual ni arbitraria y el último informe sobre "Hábitos y comportamientos de compra de 2025" en la Comunidad Valenciana explica decisiones de este tipo. El documento, elaborado por el Club de Marketing Mediterráneo y Coto Consulting, analiza el uso de la inteligencia artificial (IA) y su influencia en el proceso de compras para los consumidores a partir de una encuesta elaborada en Alicante, Valencia y Castellón.

Aunque hay tareas que vamos implementando con herramientas que utilizan esta tecnología, hay otras que, independientemente de la edad, no se están dispuestas a confiar en una máquinas. Así, el 55% de los consumidores de la Comunidad está familiarizado de una manera parcial o plena y cada vez más se integra en todos sus ámbitos diarios y este porcentaje crece hasta el 81 %, cuando se trata de utilizarla para compras futuras. De este modo, la consideran especialmente útil en el proceso de compra, al inicio, para mejorar la búsqueda con resultados más precisos y personalizados (42 %) y al final, con una mayor automatización en la logística de entregas (34 %).

Los aspectos que más valora es la automatización de procesos (39 %), la mejora de la experiencia de usuario (30 %), y la personalización de ofertas y recomendaciones basadas en intereses y hábitos (29 %). Sin embargo, el 15 % de los consumidores prefiere la interacción humana y descarta por completo su uso.

La experiencia de comprar en tienda y contar con un asesor personal prevalece. / Fuente: CM Mediterráneo / Coto Consulting

Radiografía

El informe sondea el cambio de hábitos durante este año y responde también a su percepción en función de la edad. De hecho, el 40 % muestra cierta reticencia o desconocimiento, pero positivo, y declaran que es un avance que facilitará la vida (43 %). Esos sentimientos encontrados se reflejan también en la valoración que hace el consumidor sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de las empresas en su proceso de compra. Aunque el 73 % cree que ayuda a las empresas a innovar y ser más competitivas, el 79 % también manifiestan que les preocupa que recopilen más datos personales de los necesarios, que generen desigualdades a largo plazo o que reemplacen empleos.

Los cambios, pues, se producen a cámara lenta. Cuando los alicantinos y valencianos buscan un producto o servicio online y necesitan ayuda, el 68 % prefiere ser atendido por una persona, en lugar de una máquina tipo chat o chatbot. Así mismo, a la hora de probarse o ampliar información, sobre un producto o servicio online, el 73 % prefiere basarse en la experiencia de otras personas, antes que probarlo a través de herramientas de IA como la realidad aumentada. Y es especialmente en la post venta, tras una compra online, cuando la mayoría de los consumidores, el 79 %, prefiere ser atendido por una persona, puesto que considera que la ayuda automatizada no resuelve el problema de manera eficaz.

Cómo cambia la IA la forma de comprar de los alicantinos. / Fuente: CM Mediterráneo / Coto Consulting

Estos porcentajes aumentan en la compra presencial.En este punto, el 90 % de los consumidores se decanta por el personal de tienda para que le asesore y oriente a la hora de buscar un producto o servicio, en lugar de por dispositivos de autogestión. En este punto, la edad es un condicionante de peso. La media marca que a la hora de efectuar el pago en la tienda física, el 70 %, prefiere que el cobro lo realice una persona, y el restante 30 % ya se decanta por autopago. Por generaciones, los más jóvenes (Gen Z y Millennials) muestran mayor predisposición a automatizar el cobro, 40,2 % de media, frente al 22,5 % de media de las generaciones mayores (Generación X y Baby Boomers).

Incidencias

La espina sigue clavada en la parte de las incidencias. Las respuestas automáticas siguen sin convencernos. El ejemplo más claro se da en el proceso de devolución o incidencias en tienda física, donde el 88 % de los consumidores también prefiere ser atendido por una persona. En cualquier caso, la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, apunta a que la edad es un factor determinante para entender el comportamiento del consumidor. “Las generaciones más jóvenes la han integrado mejor en su día a día y la consideran una herramienta útil para tomar decisiones de compra, anticipar necesidades y recibir recomendaciones personalizadas”.

En el detalle del informe, se aprecia que, a menor edad mayor, es la predisposición a utilizar chatbots o sistemas de resolución rápida para mejorar la atención al cliente en las compras. Mientras que el 30 % de la Generación Z (de 19 a 31 años) opta por estas herramientas. La brecha digital se abre en los Baby Boomers (de 57 a 76 años), donde solo el 8 % lo hace.

Hay un 7,3 % que prefiere no emplearla "por desconfianza o por falta de interés en estas tecnologías"

Respecto a las edades, resulta significativo comprobar que en líneas generales solo un 27,8 % de los encuestados reconoce haber experimentado un cambio "moderado" gracias al uso de herramientas de IA para buscar productos y comparar opciones. De hecho, el porcentaje mayoritario (36,5 %) la usa poco, porque "sigue utilizando métodos tradicionales, aunque la IA complementa mis búsquedas". El 21,3 % no la usa directamente porque continúa "comprando como siempre y no utilizo herramientas basadas en IA"; pero es que hay un 7,3 % que prefiere no emplearla "por desconfianza o por falta de interés en estas tecnologías".

Con estos ejemplos, el estudio concluye que, dentro de los ámbitos diarios de los consumidores de la Comunidad, la inteligencia artificial "todavía no ha transformado de manera significativa la forma de comprar. Se acepta cierto grado de automatización del proceso de compra, pero nunca reemplazando al humano. A medida que avanzamos en el proceso de compra, más importante es disponer de ayuda humana. Por lo que el futuro de las compras no reemplazará a los humanos, pero necesitará a las máquinas”, explica el director de Coto Consulting, Pedro Reig.