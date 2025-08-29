Alivio para el vino de Alicante: 20 millones de kilos de uva en una vendimia que llega con adelanto

El calor ha adelantado una vendimia que llega con buenas noticias para los vinicultores de la provincia. Y es que después de varios años marcados por la sequía, con una cosecha que en 2024 tocó fondo con apenas 15 millones de kilos, la presente campaña regresa a una relativa normalidad con una previsión que ronda los 20 millones. Todo un respiro para el sector que, sin embargo, anda con la mosca detrás de la oreja a raíz de la paralización que sufren las exportaciones a EE UU como consecuencia de los aranceles de Donald Trump.

El cambio climático y el abandono de campos son los factores que explican que la producción de vino haya caído en picado en los últimos cuatro años en la provincia, pasando de 177.000 hectolitros a 100.000 en 2024. Un descenso provocado por la sequía, pero también por la reducción en un 10 % de las hectáreas dedicadas a la uva de vinificación debido a la falta de relevo generacional y a los proyectos de plantas solares en algunos territorios.

Jornaleros en plena recogida de uva. / PILAR CORTES

La dinámica, sin embargo, va a cambiar este año. La vendimia, eso es cierto, ha arrancado con un adelanto de entre una y dos semanas, dependiendo de las zonas. Pero eso no evitará que la producción regrese a una relativa normalidad, aún manteniéndose en una escala baja. El gerente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante, Eladio Martín Aniorte, señala que "las lluvias de primavera y un principio de verano estable han recuperado en parte las viñas y cierta producción de tintas. En blancas, por otro lado, se espera que se estabilice".

"Las lluvias de primavera y un inicio de verano estable han recuperado parte de las viñas" Eladio Martín Aniorte — Gerente de la DOP Vinos de Alicante

La variedad que ha registrado una mayor recuperación ha sido la moscatel de Teulada, de la cual apenas se pudo recoger nada el año pasado a causa de la ausencia de precipitaciones. Según las estimaciones que se manejan en Asaja Alicante, la producción rondará el 60 % de una cosecha normal, lo que implica que se recogerán unos 900.000 kilos.

"No sabemos qué precios poner ni los clientes norteamericanos a cuánto comprar" Toni Santonja — Técnico de campo de Bocopa

Con todo ello, y de no surgir nuevos contratiempos, se estima que las bodegas de la provincia van a poder producir alrededor de 115.000 hectolitros de vino.

Aranceles

Todo en un contexto en el que, a nivel comercial, siguen preocupando, y mucho, los aranceles impuestos por Donald Trump. Y es que el vino quedó fuera del acuerdo alcanzado a principios de mes por EE UU y Bruselas en esta materia, a expensas de posteriores negociaciones, lo que propicia que en estos momentos haya una total incertidumbre con relación al recargo que finalmente se le impondrá. Algo nada menor, teniendo en cuenta que el norteamericano es el segundo destino de las exportaciones de vino alicantinas, con cerca de 400.000 botellas anuales.

La uva presenta una elevada calidad. / PILAR CORTES

Así lo señala Toni Santonja, técnico de campo de bodegas Bocopa, quien remarca que "ahora mismo hay mucha inseguridad, porque aquí no sabemos qué precios poner y los clientes tampoco saben a cuánto tienen que comprar. Está todo paralizado", lamenta.

Por lo demás, y en lo que respecta a la campaña, explica que "las variedades blancas se han recuperado bien de la sequía, las tintas no tanto. Eso sí, en ambos casos la calidad es espectacular, así como el aspecto sanitario de las uvas".