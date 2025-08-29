Andrés Karp: "La IA es una máquina que aprende con los datos que tú le das y tiende a ser endogámica"

-¿Cuántas herramientas de inteligencia artificial ha probado antes de escribir este libro?

-Todas las que me salían (sonríe), es decir, te diría que unas 50, 30 de base.

-¿Cuántas horas le ha dedicado y cuáles recomienda?

-Probar, las básicas. Respecto a las horas, hay que hacer un mínimo producto viable. No es tanto la cantidad de horas, sino poner un objetivo medible; porque al final si no lo haces, nada termina. Hay que tener en cuenta que todo es afinable. Si una herramienta te funciona a la primera es que tu trabajo no es de valor, pues para que llegue al nivel que tú deseas, tienes que trabajarla muchísimo. Lo que no entiende la gente es que es como tener un becario 2.0.

-¿Cuánto dinero ha invertido para probar y usarlas, porque no ha usado la versión gratuita, o sí?

-Soy contrario al uso gratuito. Si tú tienes una empresa de facturas, las herramientas no pueden ser gratuitas. Es imposible. Cuando me comentan qué herramientas puedo usar en la empresa gratis, termino rápido. Si tú quieres un desarrollo profesional, tienes que pagar. A título personal prueba, pero en tu empresa es diferente. Un ejemplo: Plexity vale 20 euros al mes. Pues tendrás que calcular cuánto te cuesta meter esa herramienta y cuánto provecho le sacas.

-¿Y eso se entiende?

-El problema es que la IA es un bien intangible, pero si le dices a un empresario: hay que gastar 200.000 euros en una máquina nueva y eso te va a dar una rentabilidad del 4 % al año, no va a tener problema en hacer la inversión. Yo, que vengo del mundo de marketing, lo he sufrido mucho. Por eso creo que hay que empezar con proyectos pequeños.

-En el libro, habla de empezar por el embudo. ¿Dónde está el problema?

-En el miedo a perder el control. Es el principal gap. La IA puede automatizar muchos procesos, pero hay otros que no. Primero hay que determinar qué procesos, qué puestos de trabajo, dónde el humano aporta valor y en cuáles no lo hace. El 80 % de las empresas siguen haciendo a mano el traspaso del albarán a la factura. Este es un trabajo cuantitativo; sin embargo, el doble “check” se puede hacer en diagonal y es cualitativo. Al final el problema que tenemos todos, ya sea una multinacional o un ferretero, es el tiempo, que es un bien finito. Por eso, siempre hablo de que vamos a pasar de un sistema productivo cuantitativo, donde sacar mucha faena era lo positivo, a uno cualitativo, donde la calidad del trabajo que hagas es lo que va a determinar tu valor.

-La publicación no es nada teórica, sino más bien muchas experiencias. ¿A qué perfiles profesionales va dirigida?

-Está escrito para directivos, profesionales que quieren saber por dónde empezar, mandos intermedios y dueños de empresa; pero también para una persona que quiera entender qué es lo que viene para saber cómo y en qué funciones se tiene que capacitar en el futuro. Ni el cambio del fax, ni el cambio del móvil fueron tan importantes como este nivel. Para mí, es una ola industrial.

-Intente hacer una traducción al tejido empresarial alicantino, a las pymes.

-Desde la consultoría no solo tenemos casos de empresas grandes. El ejemplo que se suele dar es: tengo mucho papeleo. Bueno, voy a meter una administrativa a media jornada, cuatro horitas para que me saque un poco de faena o quiero ampliar mercado y no sé cómo hacer para meter un comercial, porque todavía no lo llego a cubrir. Ahí es donde la inteligencia artificial te puede ayudar. La IA te ayuda a amplificar. Y volvemos al factor tiempo. Es que estas herramientas te deben hacer ganar ese tiempo para pensar mejor; porque al final cuando piensas rápido, piensas mal. No tomamos la mejor decisión posible, tomamos la menos mala. Esto es importante: queremos trabajar como máquinas y somos humanos. Es imposible. La IA tendría que ayudarnos a ser más humanos. ¿Por qué la gente está quemada? Porque queremos trabajar como máquinas.

-¿Nos hemos quedado solo en el ChatGPT? ¿Existe desconocimiento sobre qué es la IA?

- Ahora mismo cuando vamos a una empresa, el 80 % de lo que nos piden es automatización, no es inteligencia artificial. La IA entra cuando hay que analizar los gastos de todo el año y ver un análisis predictivo de las ventas de los últimos cinco años; no en hacer las facturas. No se es consciente todavía del poder que tiene, ni para qué utilizarla; pero es importante entrenarla. Volvemos a la idea del becario 2.0.

-¿Cuánto temor hay a usar la inteligencia artificial?

-El primer miedo que hay es al del error. La IA te hace ver tus propias debilidades. En publicidad, utilizamos mucho la dupla para trabajar las ideas. ¿Para qué te sirve la contraparte? Para mejorar tus ideas, no para darte la razón en todo. Si tú eres un mediocre, te va a hacer más mediocre; pero donde aportas valor, te va a empoderar y eso suele ocurrir casi siempre con los perfiles senior, porque tienen pensamiento crítico.

-¿Se ha encontrado con falsas expectativas por parte de quién le contrata?

- Me ha pasado, sí. Tuve un caso de una empresa de la provincia. El director general nos pidió un ChatGPT para todo el mundo, en contra de nuestro consejo. Creo recordar que hicimos unos 30 chatbots, uno para cada departamento de la empresa. A los tres meses cuando volvimos para analizar resultados, vimos que solo lo utilizaba él. Es fundamental entender cómo funciona la empresa, ver todos los procesos y ver cómo implantar la cultura para que el equipo diga "Ah, eso bueno para mí".

-Otra cuestión es la IA y la ética. Cuenta una experiencia de sesgo en la selección de personal. ¿No se vigila?

-Hay que evaluar de manera constante. La IA es una máquina que aprende con los datos que tú le das y tiende a ser endogámica. Se va torciendo sin que tú te des cuenta, porque quiere hacerlo fácil. Todos tenemos sesgos y hay que ser conscientes.

-¿Me llama la atención que trata a la IA de tú a tú?

- Sí, tengo una confianza plena. Tengo un bot que se llama Antonio y hablo mucho con él.

-El libro cuenta con colaboraciones destacadas como la de Andrés Pedreño. ¿Son conversaciones y reflexiones reales?

-Sí, a partir de la newsletter de los domingos en LinkedIn, les pedía amplificar la visión. He tenido la suerte y se lo agradezco a todos de contar con grandes profesionales. Para mí lo más importante es la pregunta y Andrés, Eva Toledo, Daniel Compaño … Todos me han ayudado a hacerme esas preguntas y no acabar como una IA con una visión única y endogámica. Me he podido rodear de gente mejor que yo.