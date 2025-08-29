Buenas perspectivas para la uva embolsada en Alicante: 30 millones de kilos y estabilización de los cultivos

La uva de mesa embolsada del Vinalopó ha iniciado la campaña con unas buenas perspectivas de producción y comercialización, toda vez que se esperan igualar los 30 millones de kilos recolectados el año pasado. Todo en una campaña, la que acaba de empezar, en la que también se percibe una estabilización de los cultivos tras el abandono de alrededor de un 30 % de las plantaciones en los últimos ejercicios por falta de rentabilidad.

Desde el pasado 18 de agosto los consumidores ya pueden encontrar o solicitar en sus establecimientos habituales de compra la uva embolsada del Vinalopó con DOP. Hasta el momento se ha cosechado la variedad Victoria, la más temprana, y se están comenzando a cortar la emblemática Ideal (moscatel italiano), Doña María o Red Globe.

Tras una campaña 2024 marcada por la normalidad, tanto climática como comercial, se inicia la campaña 2025 con buenas perspectivas en lo que respecta a la comercialización y a la producción, pero con la atención también puesta en las posibles incidencias climáticas que puedan darse en las próximas semanas.

Proceso de embolsado de la uva del Vinalopó. / AXEL ALVAREZ

“En 2024 tuvimos una buena campaña, tanto en términos de producción como de mercados, por lo que nos gustaría que 2025 funcionase al menos igual de bien, al menos en los factores que nosotros no podemos controlar”, apuntan desde el Consejo Regulador.

Sin embargo, el sector sigue arrastrando problemas que no acaban de resolverse. Así, la caída de la rentabilidad de muchas explotaciones manifestada al cierre de la campaña de 2022, todavía sigue dando coletazos en lo que respecta al abandono de explotaciones, que si bien parece que ha llegado a estabilizarse, sigue siendo uno de los principales problemas a los que han de hacer frente en el Vinalopó. A esto se le añade la cuestión climática -marcada este año por la incidencia del calor y riesgo de fenómenos extremos-, la consecuente mayor incidencia de plagas y enfermedades y las dificultades administrativas y de limitación de productos fitosanitarios a las que se enfrenta el sector en su día a día.

En términos de producción inscrita, parece que la propia de este año va a ser similar a la de 2024. Así, en estos momentos la producción inscrita en la DOP ronda los 30 millones de kilos, sin ser este el dato definitivo, ya que más adelante suelen acaecer regularizaciones en la producción.

Parcelas de uva embolsada en las proximidades de Novelda. / AXEL ALVAREZ

No obstante, desde la DOP insisten en que su estrategia debe centrarse en la diferenciación que aporta la marca de calidad “Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó” y no tanto en la cantidad producida, que no debe ser una cuestión determinante en las producciones amparadas por una Denominación de Origen.

El desafío, apuntan, sigue siendo poder llegar directamente a los consumidores en términos comunicativos y de producto; esto es: que los consumidores encuentren fácilmente la uva etiquetada en sus establecimientos habituales de compra y que sean conscientes de las propiedades e incomparables atributos que esta tiene respecto a otras opciones de consumo. En este sentido, es fundamental aumentar los controles en los siguientes eslabones de la cadena, ya que cada vez más a menudo se encuentran usurpaciones o usos fraudulentos de la marca, que son una amenaza para el conjunto del sector y para el propio consumidor.

Presentación

La presentación de la nueva campaña 2025 tendrá lugar en el municipio de La Romana el próximo día 4 de septiembre, en un acto que estará presidido por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón Guixot, y contará también con la presencia del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, entre otras autoridades. El acto, que tendrá lugar en una de las parcelas inscritas en la DOP y en la Casa de la Cultura de La Romana, contará también con un ponente de excepción, como es Manuel Pimentel Siles, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y escritor de "La Venganza del Campo". Este evento supondrá el pistoletazo de salida institucional para la comercialización de esta uva única con denominación de origen.

Una mujer embolsando uva. / AXEL ALVAREZ

La principal novedad de este año, además de la nueva campaña de promoción que se presentará el día 4 y la nueva presidencia de la DOP, ostentada desde finales de la campaña de 2024 por José Enrique Sánchez García, son las entidades que se han sumado a este emblemático acto con distintas acciones de patrocinio en el mismo.

Desde la DOP destacan que estas nuevas alianzas y patrocinios ponen de manifiesto la buena salud del sector de la uva de mesa embolsada del Vinalopó y ofrecen nuevas oportunidades tanto para la DOP como para el conjunto del territorio que la hace posible.

Empleo

La producción acogida a la DOP es cultivada y acondicionada únicamente en el territorio amparado, que comprende los términos municipales alicantinos de Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana. Además, las variedades de uva amparadas por la denominación de origen (un total de siete, todas ellas con semillas) cubren el período que va desde finales del mes de agosto, con las variedades más tempranas (Victoria e Ideal), pasando por el ecuador de la campaña con variedades como Red Globe, Doña María o Dominga, hasta la mitad del mes de enero con la variedad más tardía: Aledo, emblemática de la Navidad. En el conjunto de la campaña, la producción y comercialización de la Uva del Vinalopó con DOP puede generar entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo directo, lo cual es un impacto determinante en la economía del territorio en el que se produce.