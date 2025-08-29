La Comunidad Valenciana tiene casi 50.000 empresas fantasma

Casi 50.000 de las mercantiles de la Comunidad entran en la categoría de empresas 'fantasma', es decir firmas que, a pesar de seguir inscritas en el Registro, no tienen indicios de actividad y en particular no inscriben su depósito de cuentas, como es preceptivo. Así que, si no dan señales de vida todo indica que están muertas, según se desprende del informe que ha elaborado el portal Informa D&B. Las 49.819 compañías que están en esa situación en la Comunidad Valenciana equivalen a una tercera parte de las 149.033 que hay en la autonomía. Asimismo, representan un 9,63 % de todas las contabilizadas en España.

En el conjunto del país, Informa, que ofrece información empresarial a partir de los datos que las mercantiles depositan en el Registro, ha detectado un total de 517.189 empresas fantasma, frente a 1,29 millones que están activas. Como sucede en tantas otras estadísticas, la Comunidad Valenciana ocupa la cuarta posición en este particular escalafón tras Madrid (99.185), Andalucía (95.530) y Cataluña (89.263). Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta son las autonomías con menos compañías de este tipo, ya que no llegan al 1%. La valenciana también es la cuarta en sociedades activas, donde la relación es la siguiente: Madrid (265.475), Andalucía (192.553) y Cataluña (248.938).

Riesgos

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B: “Estas sociedades inactivas representan un riesgo, ya que pueden ser utilizadas con fines fraudulentos. Aunque existen sanciones por no cumplir con la obligación de publicar las cuentas, muchas empresas continúan en esta situación, cuando lo más adecuado sería su liquidación”.

Registro Mercantil en Castellón / Levante-EMV

Por sectores en España, en construcción y actividades inmobiliarias se localizan cerca del 25% de estas empresas, y en comercio, algo más del 21%. El siguiente, servicios empresariales, reúne al 14%.

Años

En cuanto a la antigüedad, el 44% de las sociedades fantasmas se constituyó entre 1975 y 2000, en total, alrededor del 48% iniciaron su actividad el siglo pasado, mientras que el 17% lo hizo entre 2000 y 2010 y un 19% entre 2011 y 2020.

Atendiendo a su capital social, para un 65% de estas compañías la cifra es inferior a los 5.000 euros, un 6% se sitúa entre 5.000 y 10.000 euros, y alrededor del 10% entre 10.000 y 60.000 euros, porcentaje similar a las que cuentan con un capital social de más de 60.000 euros.