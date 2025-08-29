La Costa Blanca lidera la ocupación de apartamentos turísticos en España

La ocupación de los apartamentos turísticos ha superado, por primera vez, las 1,4 millones de pernoctaciones en julio. Los datos oficiales de la Encuesta de establecimientos extrahoteleros que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha situado a la Costa Blanca como zona líder de España. Respecto al mismo mes de 2024, crece un 21 % (252.056 pernoctaciones) gracias a la subida de los visitantes extranjeros (32 %) que está muy por encima de la media nacional, pues los nacionales registraron una leve subida (6,5 %). Para tener una referencia, la ocupación media en España creció un 0,4 % para usuarios no residentes y un 7,7 % para residentes.

Con estos datos, la costa alicantina se sitúa como destino preferido con Benidorm como puntal. La localidad de los rascacielos registró más de 370.000 pernoctaciones, de las cuales 206.639 son asignadas a usuarios extranjeros. Lo que también se nota es el efecto de las suspensiones de licencias en municipios como Dénia y Calp. En la primera localidad, las pernoctaciones caen hasta los 12.400 noches frente a las 72.323 de julio del año anterior. En el caso del municipio calpino, lo que se resiente es las pernoctaciones nacionales que bajan de 99.315 en 2024 a 73699, este verano.

Cifras entre adaptaciones legales

Para la presidenta de Aptur CV y de la Federación nacional, Silvia Blsco, "los datos de julio son una excelente noticia: refuerzan la importancia de garantizar el derecho de cada viajero a elegir la modalidad de alojamiento que mejor se adapte a sus necesidades —ya sea un hotel, un camping o una vivienda de uso turístico— y confirman la solidez de un destino que sigue sabiendo responder a las expectativas tanto del turista nacional como del internacional".

Entrando en el detalle, la responsable de la asociación, subraya que las cifras "confirman lo que desde asociación venimos defendiendo: la Costa Blanca continúa siendo uno de los destinos turísticos preferidos en España, y en el mes de julio, ha liderado en pernoctaciones gracias a la profesionalización y esfuerzo conjunto de particulares y empresas gestoras de Viviendas de Uso Turístico".

Blasco ha subrayado el "esfuerzo importante que ha hecho el sector por adaptarse a la normativa autonómica modificada el pasado año y por cumplir con todas las exigencias legales vigentes, demostrando un firme compromiso con la calidad, la seguridad y la convivencia. Este trabajo se traduce en un mes de julio sin incidencias negativas relevantes en lo que respecta a VUTs, consolidando la imagen de un modelo alojativo plenamente integrado en el destino".

Por otra parte, "nos alegra especialmente que Benidorm vuelva a situarse como el municipio más demandado, confirmando la fortaleza de su marca turística y la confianza que genera entre los visitantes. Igualmente, celebramos que los campings de la Costa Blanca hayan destacado en términos de calidad, un reflejo de la madurez y diversidad de la oferta del destino".

Por último, el INE publica también los datos sobre ocupación en campings. En este sentido, destaca el destino de Benidorm que anota el nivel más alto de ocupación del país, con un 87,51 %. hay que tener en cuenta que como destino es el que tiene un mayor número de establecimientos para esta actividad (12), pero no así el mayor número de parcelas que se sitúa en las 4.412. En julio, supuso 309 empleos.