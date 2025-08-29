L'Aljub se convierte en el primer centro comercial de la provincia en lograr el certificado de residuo cero

El centro comercial L'Aljub de Elche, gestionado por CBRE, ha sido reconocido oficialmente con la prestigiosa certificación Zero Waste (Residuo Cero), convirtiéndose en el primer centro comercial de la provincia en conseguir este hito. Esta certificación avala el compromiso del centro con la economía circular y la correcta gestión de residuos. Un logro que ha sido posible gracias a la colaboración con la empresa especializada Acteco, que ha acompañado a L’Aljub en todo el proceso: desde el diagnóstico inicial hasta la implantación de mejoras y la auditoría externa realizada por la entidad acreditada LLC.

Entre las acciones implementadas destacan el diagnóstico ambiental y legal adaptado al centro y la implantación de sistemas de recogida selectiva y trazabilidad digital en tiempo real. Además de la formación y sensibilización del equipo del centro y el control de indicadores de mejora y auditoría externa.

Acopio de embalajes en los exteriores del centro comercial. / INFORMACION

“Conseguir la certificación Zero Waste representa mucho más que una distinción. Es una muestra de nuestra forma de entender el presente y el futuro. Queremos seguir construyendo un centro comercial más eficiente, responsable y alineado con los valores que nos unen a la comunidad y al planeta”, ha destacado Daniel Párraga, gerente del centro comercial L’Aljub.

Por otra parte, Nuria Llorens, directora técnica de consultoría de Acteco, ha manifestado que “este logro es fruto de la colaboración entre nuestro departamento de consultoría y los responsables del centro comercial. Hemos trabajado de forma coordinada para identificar oportunidades de mejora, optimizar los flujos de residuos y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales”.

Otros certificados

Este reconocimiento se suma a otras certificaciones sostenibles con las que ya cuenta L’Aljub, como Breeam, que lo posiciona como uno de los diez centros comerciales más sostenibles de España. Tambien la Q de Calidad Turística y el certificado de Empresa Corresponsable, lo que consolida a L’Aljub como un referente en sostenibilidad en la Comunidad Valenciana.

La empresa Acteco ha participado en la obtención del certificado. / INFORMACION

También es importante destacar que este compromiso interno con el reciclaje se extiende a visitantes y clientes, quienes cuentan con un centro de reciclado, la ‘Eco Estación de Reciclaje’ que incluye contenedores para la recogida de papel, plástico, vidrio, bombillas, baterías, pilas, tóner, ropa usada y cápsulas de café. Además, a lo largo del año se organizan talleres y actividades orientados a fomentar la conciencia ambiental y a implicar a la comunidad en la correcta gestión de los residuos.

Desarrollo sostenible

Esta iniciativa forma parte del programa ‘Destino 2030’, inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente los objetivos 12 ‘Producción y consumo responsables’, 13 ‘Acción por el clima’ y 17 ‘Alianzas para lograr los objetivos’. Además, se enmarca en la estrategia Caring for Communities del área de Property Management de CBRE, que promueve acciones con impacto social y medioambiental en los centros que gestiona.

La gestora del centro comercial, CBRE Group Inc., con sede central en Dallas y cotizada en el NYSE, es líder internacional en consultoría y servicios inmobiliarios. Está presente en España desde 1973, con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca.