Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»

-¿Cómo acaba la temporada de verano o cómo va a acabar?

-Muy bien. En líneas generales, la Comunidad Valenciana acaba en cifras muy similar al año pasado, en algún punto incluso superior. La única ciudad que se deja un cierto margen negativo es València. Desde la dana no ha habido manera de recuperar la tendencia natural de la ciudad. Es algo que nos empieza a preocupar porque incluso septiembre y octubre ya vemos que el ritmo de ventas es menor del que debería.

-¿En el caso de la provincia?

-También muy bien. Es verdad que Benidorm, por su volumen que ronda las 40 y pico mil plazas turísticas, juega en otra liga; pero, sobre todo lo que es el norte de la provincia, fenomenal. También bien en el sur -con Guardamar o Torrevieja- y destinos urbanos como Alicante. Creo, además, que este tipo de destinos son la gran revolución de los últimos años. En números, quizás estamos en máximos.

-En el ámbito internacional, ¿se está dando la deseada diversificación?

-Sí, el trabajo que se está haciendo está dando sus frutos. Hemos crecido muchísimo en el norte de Europa, pero también en el Este. Ahora vemos cada vez más vuelos de Bulgaria, Rumanía y Polonia, sobre todo. En cuanto al británico, hay que tener en cuenta que más del 90 % se divide entre Benidorm y Calp, bueno y también en el sur, donde hay bastantes residentes.

El presidente de Hosbec, en la Explanada de España de Alicante. / PILAR CORTES

-Desde Hosbec, ¿se considera que hay un peligro de que el aeropuerto alcance su tope?

Ya hay momentos del año en que está muy saturado. Desde luego, a efectos de comunicaciones es un desastre. No sé si en Europa hay algún aeropuerto peor comunicado, porque taxis, autobuses … es surrealista. El Consell tiene que tomar medidas, porque estamos haciendo un ridículo monumental con el tema del transporte. Hacemos esfuerzos multimillonarios en promoción exterior, en pedirle a Aena segundas pistas y no somos capaces de poner taxis en la puerta, ni VTCs, porque no sé a quién le da miedo decir las cosas como son. Respecto a Aena y la ampliación, es verdad que la segunda pista no es una necesidad día de hoy y que se están haciendo trabajos de mejora; pero hay que empezar a poner ya esa segunda pista en un horizonte temporal razonable, porque ese tope va a llegar. Es una cuestión de tiempo.

-¿Y el nacional, hay fuga?

No sabemos exactamente qué está pasando con el cliente de la nacional, porque tampoco los vuelos están carísimos y tampoco se estén yendo fuera de España. Por lo tanto, probablemente o viajan a casa de familiares o visitan amigos. Los últimos datos es que más del 60 % de los viajes y de los turistas no pasa por una recepción. No obstante, estamos en línea con el año pasado. No hay un descenso preocupante en la Comunidad, ni muchísimo menos, pero es verdad que hay otros otras zonas de España donde sí es llamativo.

Ni Valènia, ni Alicante han hablado con nosotros sobre la suspensión de licencias

-¿Afecta el factor de ola de calor y otros fenómenos climatológicos?

No me gusta nunca hablar en positivo del cambio climático y las olas de calor, porque son algo negativo, pero es verdad que a nuestro negocio redunda positivamente. Quiero decir que si hay una ola de calor no se da solo en l’Alfás o Torrevieja. Afecta a media España. De todas maneras, no le afecta igual al turista que a los que estamos trabajando. En ese sentido, somos como un refugio climático.

-Al principio de agosto, por sus datos, parecía que se evitaba la expresión “lleno técnico». ¿Es una impresión equivocada?

Desde un punto de vista comunicativo, lo que queremos hacer es incidir en muchos más indicadores más allá del del puro y duro de la ocupación, que es el tradicional. El éxito depende de otros factores. Es el caso de la productividad o la creación de empleo. Creemos que la gente se lleva a engaños, porque cuando hablas de plena ocupación, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Alicante apenas tiene 10 000 plazas hoteleras. Luego, no estamos hablando ni mucho menos de una masificación.

Fede Fuster posa en la recepción del hotel Hilton Casa Alberola. / PILAR CORTES

-¿Está superada la pandemia?

Sí, los últimos créditos ICO se han acabado de pagar ahora. Hablamos que este, el 2025, sería el primero a cuenta del propio sector, si bien es verdad que no tenemos más rentabilidad que teníamos antes de la pandemia, pero prácticamente hemos recuperado los márgenes que teníamos antes. Aún así hay aumentos preocupantes de costes sobre todo en temas fiscales.

-La planta hotelera ha mejorado y ya prácticamente no quedan hoteles de 3 estrellas, caso de Benidrom. ¿Los precios seguirán subiendo?

Casi con toda seguridad, porque la demanda va a crecer. La oferta de plazas no lo hace, al menos en España, donde hay menos planta hotelera que en 2019.

-Si es así, ¿dónde tiene cabida el turista joven?

Los jóvenes lo tienen muy mal en este país; pero no para viajar, sino para comprarse una casa, o planificar una vida. Son circunstancias que nos superan. Creemos que hay tipologías de alojamiento que deberíamos de impulsar, como son los hostels, donde se da una normativa muy mala. Esta modalidad no se ha desarrollado prácticamente, cuando en Europa es un producto muy extendido que la gente joven lo usa mucho. Además, es un producto con el que se puede, de una manera legal, combatir la oferta ilegal que algunas plataformas han explotado.

Igual hay que hacer un Imserso para los jóvenes, que ahí, creo , que tiene electorado Sumar

-Para cerrar 2025, ¿con qué previsiones se trabaja? ¿Será un año de récord?

Es un año de récord seguro, pero lo que ocurre con esta palabra es la que gente obvia que al final de septiembre cierran muchos hoteles. Es que Gandía, con la playa que tiene, en octubre está todo muerto y en el sur de la provincia en muchos casos es lo mismo.

-¿Muchos?

Sí, sí, muchísimos, demasiados, por eso nuestra pelea, por ejemplo, con programas como el Imserso, que vemos cómo se lo quieren cargar. Se piensa en Benidorm, por perjuicios, pero el Imserso tiene sentido en Peñíscola, Guardamar, l’Alfàs del Pi, Gandia, entre otros.

-Hosbec es muy crítico con el programa, ¿qué queda del turismo social?

La labor social la hacemos los hoteles, no el ministerio. Esa es la gravedad del tema.

-¿En qué sentido?

Pues porque lo financiamos nosotros. En ese Ministerio, hay un problema cultural grave: hacen viajes para los mayores, pero no saben de viajes y en vez de escuchar y colaborar con las agencias de viaje, con los transportistas, con los hoteleros y hacer un programa sostenible, hacen lo que a ellos les parece. Igual con buena intención, pero claro, desde la ignorancia. Lo que al final están consiguiendo es que el programa vaya a menos y van a acabar con el programa.

Fuster, en un momento de la entrevista. / PILAR CORTES

-Pero, ¿están participando los hoteles de, por ejemplo, Guardamar, porque Benidorm cada vez lo hace menos según sus datos?

Benidorm antes era el 80% del programa de toda la Comunidad Valenciana, pero ahora ni de lejos. El gran fracaso del Imserso es que hay hoteles que prefieran cerrar que trabajar con ellos. La filosofía del programa es la contraria. El problema es que el interlocutor político que tenemos no escucha. Solo hay dos posibles soluciones: o crece el presupuesto o aumentar la aportación del usuario. Se puede hacer en función de la renta. El Estado solo pone el 25 % del presupuesto y es el que manda. Pero también ocurre que ni los mayores ni los empresarios hoteleros estamos en el electorado, probablemente, de Sumar. Somos el enemigo y ahí se equivocan. Igual hay que hacer un Imserso para los jóvenes, que ahí sí creo que tiene electorado Sumar.

-¿Se puede separar la crisis de la vivienda de ese mensaje de turismofobia?

El germen viene ahí, de la comercialización online con las grandes plataformas que llegaron hace unos 15 años, donde se ha pasado de apenas 10 000 plazas a más de 440.000. Nosotros hemos crecido menos de un 5 %. Se ha descompensado. No obstante, el problema de la vivienda es mucho más profundo.

-¿Qué se puede o pueden hacer?

A partir de la percepción, lo primero es la pedagogía y no meternos todos en el mismo saco. El turismo es muy amplio y hay mucha tipología. Si mira el inventario, es fácil ver que el problema está en los que operan ilegalmente.

Faltan trabajadores en España. Hay que tener una política de inmigración activa legal

¿Tan difícil es acabar con esa ilegalidad?

Pues parece ser que sí. De hecho, la Comunidad Valenciana hizo una normativa donde los ayuntamientos pueden pedir la competencia de inspección y sanción para que la Policía Local pueda actuar y solo Benidorm y Valencia han pedido esa competencia.

¿Hay problemas para fichar personal cualificado? ¿Se están mejorando los salarios?

Se ha hecho muchísimo esfuerzo. En líneas generales, la evolución de los últimos años es que el trabajador del sector está ganando poder adquisitivo con respecto al IPC. El problema que tenemos es que falta masa crítica, falta gente en España, no solo en el sector turístico, en todos. Se van jubilando. Por eso, pensamos que hay que tener una política de inmigración activa legal, por supuesto, la ilegal no es admisible en ningún caso, pero sí que deberíamos de empezar a pensar en importar trabajadores con formación o formándolos aquí.

Cuándo oye las críticas por la dependencia de la provincia del sector servicios ¿Qué interpretación hace?

Insisto en la pedagogía. El turismo es un tren de muchos vagones. La cadena de valor turística es enorme. El vagón, la locomotora, es el alojamiento y las aerolíneas, pero hay muchos más. En esa locomotora, los salarios no tienen nada que ver, por suerte, del resto de vagones. Qué se imputa a los hoteles. ¿Solamente los camareros y las camareras de pisos? Porque tenemos ingenieros, directores de hotel, de marketing, arquitectos, interioristas … pero, en absoluto, tenemos malas condiciones laborales, todo es lo contrario.

Este año hubo un acercamiento con APHA. ¿Hay más cooperación y mensaje unificado?

No. Lo que se habló con APHA y con Luis Castillo es que ellos iban a pedir activamente que Hosbec entrara en el Patronato Turismo de Alicante, lo cual no ha hecho y nosotros íbamos a facilitarle la entrada en CEHAT, lo cual sí hemos hecho.

¿Van a hablar con ellos o el patronato?

Con APHA igual nos entendemos, pero particularmente con Luis Castillo no nos acabamos de entender. Somos personas muy diferentes, pero no pasa nada, cada uno por su lado y ya está. Con el Patronato, sí hablaremos.

Por último, sobre las «fake news». ¿Se han visto afectados?

Claro. Siempre hay serpientes de verano que intentamos controlar. En julio, se trató de vender la idea de que todo el turismo de borrachera de Magaluf se había trasladado a Benidorm. Es absolutamente mentira. Ahí el equipo de Visit Benidorm está muy pendiente de todo lo que sale y colaboramos mucho precisamente para controlar ese tipo esas noticias falsas.