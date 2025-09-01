Colapso en los talleres de Alicante: la falta de mecánicos y la antigüedad de los coches causa esperas de un mes

Una tormenta perfecta se ha desatado sobre el sector de los talleres de automoción. La combinación del envejecimiento del parque de vehículos con la falta de mecánicos ha propiciado que se estén registrando tiempos de espera de hasta un mes en la provincia de Alicante para las reparaciones, ante la desesperación de los afectados. La edad media de los coches supera los 14 años, circunstancia que incrementa sus averías, mientras que el sector calcula que tiene un déficit de mano de obra que supera los 300 profesionales. A todo ello hay que sumar la presión añadida que supone el verano, habida cuenta que a las reparaciones de los vehículos locales se les suman las de los que conducen los turistas.

Se estropea el coche. Como es habitual, lo necesitas de forma urgente, bien para desplazarte al trabajo o apurar tus vacaciones. Y te encuentras con que en el taller mecánico no lo pueden reparar hasta dentro de un mes, debido a que está hasta los topes de trabajo. Eso es lo que está sucediendo en gran parte de los talleres de la provincia, que no dan abasto para atender la demanda que les llega.

El verano contribuye a la saturación de los talleres. / ALEX DOMINGUEZ

¿Las razones? Son diversas y variadas, pero todas confluyen en los tiempos de espera que tienen que soportar los propietarios de los coches. El presidente de la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines de la Provincia de Alicante (Atayapa), Alejandro Rico, hace referencia en primer lugar a la falta de mano de obra que registra el sector. Según sus palabras, «nos hacen falta mecánicos, porque hay una importante necesidad de mano de obra cualificada que impide a los talleres absorber todo el trabajo que les llega».

"En España tenemos el parque de vehículos más envejecido de Europa" Alejandro Rico — Presidente de Atayapa

Y eso, a pesar de que hay escuelas oficiales, incluida la de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa). Pero ni por esas, dado que los talleres, remarca Rico, siguen sufriendo un problema que parece que se haya cronificado. No se ha hecho una valoración concreta de cuantos mecánicos en concreto son necesarios, pero el presidente de Atayapa calcula que se podría estar hablando de unos 300 profesionales.

Y apunta que esta carencia no solo está afectando a los talleres, sino que también se extiende a otros segmentos, como el de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). «Ahí también están teniendo graves dificultades para encontrar personal», subraya Alejandro Rico.

Un taller alicantino en plena actividad. / ALEX DOMINGUEZ

Pero ese no es el único problema que explica los tiempos de espera actuales. El envejecimiento del parque de vehículos también se encuentra detrás de la ecuación. «En España -destaca- tenemos el parque automovilístico más envejecido de Europa, y aquí en la provincia no nos escapamos de ello. De hecho, contamos con una edad media de los coches superior a los 14 años, pero no es extraño encontrarse con algunos que tienen 20 años o más».

El resultado, como no podía ser de otra forma, es un incremento de las averías, que también está saturando los talleres mecánicos. «Se trata de una consecuencia lógica, dado que hablamos de vehículos que tienen muchos kilómetros a sus espaldas», enfatiza.

"Los recambios somos un aliado estratégico en la modernización del parque móvil" Nines García — Presidenta de Ancera

A la hora de concretar las causas de este envejecimiento, Alejandro Rico hace referencia al particular contexto que rodea al mercado automovilístico. Según explica, «estamos en un momento en el que hay mucha incertidumbre por la irrupción de los coches eléctricos. La gente no sabe bien qué producto comprarse, si de combustión, eléctrico o mixto, por lo que muchos están aplazando su decisión de compra a la espera de que se despeje el panorama».

También la irrupción de la pandemia contribuyó a este envejecimiento, teniendo en cuenta que las cadenas de suministro, principalmente de chips, se interrumpieron, lo que afectó de forma drástica a la fabricación de vehículos nuevos. La situación se ha reconducido, aunque siguen sin poder recuperarse las ventas que en aquellos momentos se fueron al limbo.

Un mecánico revisando los bajos de un coche. / Alex Domínguez

Y la realidad es que, todavía hoy en día, el mercado de los coches de ocasión sigue al alza. De acuerdo con los datos facilitados por Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios), hasta julio se habían vendido en la provincia de Alicante un total de 71.339 vehículos de segunda mano, lo que supone un incremento de hasta el 3,8 % con relación al mismo periodo de 2024, y del 13,3 % si la comparativa es con 2023. Del conjunto, 61.863 son turismos, y 9.476 comerciales.

Otro dato que ilustra el envejecimiento del parque es el mercado de los recambios, que el año pasado creció por encima del 7 %. La presidenta de la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios de Automoción (Ancera), Nines García de la Fuente, señala que este dato «refleja una tendencia de crecimiento sostenido, con unas cifras en absoluta sintonía con los estudios sobre la actividad del sector que realizamos internamente en nuestra organización. Éstos nos consolidan como motor esencial en la economía de la posventa y como aliado estratégico para el mantenimiento y modernización del parque móvil».

"Hay más necesidad que nunca de avanzar en la renovación del parque" Benito Tesier — Presidente de Sernauto

En la misma línea que Benito Tesier, presidente de la Comisión de Recambios de la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios de Automoción (Sernauto), quien subraya «la necesidad, más que nunca, de impulsar el mantenimiento responsable de los vehículos y avanzar en la renovación del parque».

Algo, en cualquier caso, que acaba repercutiendo en el trabajo de los talleres mecánicos, que son los que tienen que realizar las tareas de reparación y mantenimiento.

Una mecánica trabajando en la reparación de un coche. / Alex Domínguez

Pero por si todo esto fuera poco, hay otro elemento que contribuye a la saturación de los talleres, principalmente en esta época del año. Y no es otro que el turismo, teniendo en cuenta el enorme peso que esta actividad económica tiene en la provincia de Alicante.

Así lo señala el presidente de Atayapa, Alejandro Rico, quien indica que «a la presión habitual que tenemos de los vehículos de la provincia, se une en los meses de verano la de los que conducen los turistas, que también pueden estropearse y, de hecho, lo hacen».

"En verano hay más coches en la provincia y, por tanto, más percances" José Bas — Gerente de Grúas Abril

Teniendo en cuenta que también hay talleres que en esta época cierran por vacaciones, el aumento del trabajo lo tienen que absorber los que se mantienen abiertos, de ahí que los tiempos de espera tiendan incluso a incrementarse.

Currículum

También notan el aumento de la actividad las empresas de grúas, que son las encargadas de transportar hasta los talleres o las campas aquellos vehículos que se averían. Un ejemplo de ello es Grúas Abril, de Alicante, que tiene más trabajo durante el verano. Según explica el gerente, José Bas, «hay más coches y por tanto más percances, y nos encontramos con que los talleres están saturados porque no dan abasto». Motivo este por el que los coches también permanecen más tiempo paralizados en los depósitos.

Bas lo atribuye, sobre todo, a la falta de mano de obra, algo que también les afecta a ellos. «Antes teníamos un montón de currículos a los que poder recurrir, pero eso ha dejado de pasar y tenemos muchos problemas para encontrar personal preparado», lamenta.