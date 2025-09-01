Entidades y administraciones promueven una campaña en Alicante para contrarrestar la “turismofobia”

“Hemos sido capaces de convencer a una población entera de que una librería cierra por culpa del turismo”. Así se expresaba Luis Castillo, presidente de la Asociación provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), en el acto de estreno de la campaña titulada “Eso que tú me das”, promovida por su asociación y por diferentes administraciones públicas para resaltar los aspectos positivos del turismo en Alicante.

Castillo, que con su sentencia se refería al inminente cierre del antiguo local de 80 Mundos tras la venta del bloque entero con la finalidad de hacer pisos turísticos, ha pedido “enfocar el turismo de una forma diferente”. Una idea a través de la cual ha surgido esta campaña, según explicaba, para contrarrestar la “turismofobia”.

Una campaña que, en palabras de Castillo, “entusiasmó” al presidente de la Generalitat cuando se reunieron hace ahora un año para hablar al respecto. El presidente de APHA, que ha elogiado de manera destacada la figura de Carlos Mazón y también la de la consellera de Turismo, Marián Cano, presente en el acto; así como la de Toni Pérez, presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, ha pedido también reaccionar ante la evolución del sector en otros lugares como las Islas Baleares, donde se ha registrado un descenso en la actividad.

En este sentido, Castillo ha hecho uso del refrán “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, y ha defendido una campaña que intenta despertar “el punto de vista de las emociones y del recuerdo” entre los turistas. “El turismo no es sólo ocupación, dinero y beneficios: son historias de amor, de amistad, de superación, de talento, de ayuda, de prácticas universitarias, de unión, son albañiles, carpinteros, abogados, médicos, recepcionistas y chicos con aspiraciones. Eso es el turismo”, ha afirmado pidiendo, a su vez, “no confundir” esta actividad económica “con la ilegalidad o con la alegalidad”.

Con estos argumentos, el empresario ha defendido la elaboración de un “plan estratégico” a largo plazo, “una hoja de ruta con la que todos estemos de acuerdo”.

“Motor social”

Estas palabras se pronunciaban tras la intervención inicial de Toni Pérez, presidente de la Diputación, que ha definido el turismo “no solo como un motor económico, sino también social”, y ha explicado que la campaña tiene la intención “de hablar de lo nuestro, de lo mucho que el turismo nos aporta como sociedad”.

Ambas entidades, APHA y Diputación (esta última a través del Patronato Costa Blanca), junto con Generalitat y ayuntamientos, han apadrinado esta campaña que ha contado, en su presentación, con la presencia de cargos públicos y representantes del tejido empresarial en el Palacio Provincial como el dirigente de la CEV (Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana), Salvador Navarro. Nacho Pérez, autor de la campaña, ha explicado también que la intención es “ir un poco más allá del mensaje reivindicativo del turismo”.

Intervención del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. / Rafa Arjones

De esta manera trabajaron, según ha relatado, en “desarrollar una idea perdurable en el tiempo y no necesariamente exclusiva para hoteles y apartamentos”. Es de donde nace el lema “Eso que tú me das”, inspirado en una letra del cantante desaparecido Pau Donés y “con perspectiva constructiva”, ya que “el turismo es algo más que sol y playa, viajes, comer, bañarse o alojarse: el turismo nos ofrece muchísimas sensaciones, sentimientos y experiencias que queríamos transmitir”, ha argumentado.

El spot publicitario, un vídeo con tintes emotivos en el que se reflejan experiencias personales con su punto de partida en el turismo acompañado por la música del grupo citado, se difundirá en medios digitales. A su vez, se diseñará una página web para pedir a los visitantes que expliquen sus historias personales más positivas surgidas de la práctica turística y, a su vez, se informará de lugares para realizar actividades culturales, gastronómicas o de ocio en la provincia.

“Una industria responsable y madura”

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cerrado el acto en su primera intervención pública después del mes de agosto. Quien durante la legislatura anterior presidiera la Diputación de Alicante ha celebrado la “desestacionalización” hacia la que, según él, camina el turismo en la provincia. “Hemos tenido una campaña turística extraordinaria que va a seguir y que seguirá”, ha dicho, contraponiendo esta observación a la de otros destinos turísticos “más cercanos de lo que parece que cierran y no abren hasta Semana Santa”.

Eso, según el jefe del Consell, “es exactamente lo contrario de lo que hace el sector en la Costa Blanca y en la Comunidad Valenciana”, y como ejemplo ha señalado el hecho de que la campaña se presente en primer día de septiembre y no en junio.

Por último, Mazón ha recordado la obtención del certificado de región europea sostenible por parte de la Comunidad Valenciana, distinción otorgada por Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación), criticando así a los que “azuzan la turismofobia”, a quienes ha asegurado que el turismo es “un sector que redistribuye, ayuda a recaudar y disfrutamos de sus consecuencias”.