Nuevo récord turístico: los extranjeros ya gastan más de 50 millones de euros al día en la Costa Blanca

El sector turístico sigue dejando cifras de récord. Aunque el aumento del número de visitantes se ha ralentizado con respecto al ritmo espectacular que mantenía en los últimos años, el incremento de los precios de los diferentes servicios que componen esta actividad ha permitido un nuevo máximo en el gasto que realizan los extranjeros en nuestro país. Una tendencia que en el caso de la Costa Blanca se traduce en que, por primera vez en la historia, durante el pasado mes de julio los turistas internacionales dejaron más de 50 millones de euros diarios en la provincia de Alicante.

Aunque muchos ven en este incremento de tarifas uno de los motivos que estarían frenando la demanda, lo cierto es que también es lo que ha facilitado que hoteleros y hosteleros hayan recuperado los márgenes de rentabilidad de sus negocios, que ya se encuentran prácticamente como antes de la pandemia, según reconocía este fin de semana el presidente de Hosbec, Fede Fuster, en una entrevista con INFORMACIÓN.

Por lo que respecta al número de turistas, durante el pasado mes de julio la Comunidad Valenciana recibió 1.494.369 visitantes extranjeros, sólo un 1,37 % más, de los que alrededor de un millón -el 70% del total autonómico- escogieron la Costa Blanca, según la encuesta de Frontur publicada por el INE. Esta cifra el total del acumulado del año en 7.090.795 visitantes a nivel autonómico -un 4,7 % más-, de los que 4,8 millones se alojaron en la provincia de Alicante.

Una imagen de la capital turística de la Costa Blanca, Benidorm. / AXEL ALVAREZ

Aunque no dejan de ser positivas, se trata de un crecimiento muy moderado con respecto a los registrados desde el final de la pandemia, que no habían bajado hasta ahora del doble dígito. Por ejemplo, en julio del año pasado el aumento fue del 10,7%, mientras que el acumulado del ejercicio superaba el 17,5 %. Una diferencia que refleja, especialmente, el menor dinamismo de franceses, belgas o británicos, donde la incertidumbre económica parece están haciendo mella en las economías domésticas de muchos hogares.

Con todo, estos últimos se mantienen como los principales clientes internacionales del sector turístico en la autonomía, con 1,7 millones de visitantes hasta julio (sólo un 1,1 % más); seguidos por los franceses, con 1.094.751 (-6%); y los procedentes de los países nórdicos, con 643.230, un 1,6 % más.

Las cifras

A pesar de esta ralentización en el número de clientes, los empresarios alicantinos han logrado mejorar sus ingresos gracias a la subida de precios y el mayor poder adquisitivo demostrado por estos viajeros. Así, el gasto turístico total alcanzó en julio los 2.225 millones en la autonomía, según el INE, lo que se traduce en unos 1.579 millones de euros para la Costa Blanca, un 8,3 % más que el año anterior. Una cifra que, aunque también menor que la de 2024, cuando creció un 19,6 %, sigue siendo muy significativa.

De esta forma, en los primeros siete meses del año el volumen total de dinero que han dejado los visitantes en los negocios de la Comunidad ya supera los 9.000 millones de euros, de los que 6.400 millones corresponden a la provincia de Alicante, un 6,7 % más.

Numerosos turistas disfrutan de un día soleado en Benidorm. / ALEX DOMINGUEZ

Aunque los datos del INE no ofrecen el desglose por provincia o comunidades, la Encuesta de Gastos Turístico sí permite saber a nivel nacional dónde ha ido ese incremento del gasto. De esta forma, durante el mes de julio el mayor aumento se produjo en el dinero destinado al alojamiento, que supuso un 8,6 % más. El transporte se llevó un 7,9 % de incremento; y la cantidad destinada a actividades subió un 7,2 %. Por el contrario, la factura de bares y restaurante sólo aumento en un 3,5%.

Más días

Con todas estas cifras, el presupuesto medio diario de los extranjeros que visitaron la autonomía en julio alcanzó los 148 euros por persona, una cifra un 6,1 % superior a la del mismo mes de 2024, pero todavía bastante alejada de la media nacional, que se situó en 210 euros, o de la que se consigue en Madrid (322 euros diarios) o Baleares (242).

Sin embargo, si se mira el presupuesto total del viaje, la media por visitante en la Comunidad Valenciana rozó los 1.500 euros, en línea con la media nacional, gracias a que los turistas que escogieron la Costa Blanca o alguna de las otras dos provincias de la autonomía pasaron más tiempo. En concreto, permanecieron en su lugar de vacaciones una media de diez días frente a los siete contabilizados a nivel nacional.

En el conjunto del país, los turistas extranjeros dejaron el pasado mes de julio 16.452 millones de euros, un 6% más que el año anterior, lo que sitúa el acumulado del ejercicio en 76.073 millones de euros, un 7,19% más.