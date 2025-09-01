Ahorro e inversión se revelan como claves para disfrutar de la madurez

En un contexto de creciente envejecimiento, es necesario desgranar los retos que los mayores de 65 tienen por delante para asegurarse un buen retiro profesional. España avanza hacia una estructura demográfica en la que que casi un 30% de la población será mayor de 65 años en las próximas décadas. Con el objetivo de señalar cómo una buena planificación financiera puede permitir exprimir al máximo la última etapa vital, Prensa Ibérica organizó recientemente de la mano de 'activos' y el El Periódico el encuentro Generación sénior, un pilar de la economía española.

José Luis Fernández Santillana, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), expuso una cuestión que suele pasar desapercibida: "El 60% de las pensiones en España están por debajo del salario mínimo interprofesional", aseguró. "La vida después de los 65 años puede durar perfectamente dos décadas más. No se puede concebir al mayor como alguien aparcado, como si ya no contara", subrayó. Además, alertó sobre la falta de empleo para mayores de 50 años. "Casi la mitad de los parados tienen más de 50. Si a esa edad no les ofrecemos oportunidades, condenamos a muchos a una jubilación forzada sin planificación", enfatizó durante su intervención en la mesa de expertos Claves para asegurar el bienestar económico de la generación sénior.

Juan Carlos Alcaide, CEO de The Silver Economy Company, rehazó la idea de tratar a los mayores como un grupo homogéneo. "No hay una sola forma de afrontar los gastos en la madurez. Depende de si se vive en un entorno urbano o uno rural, del novel de renta, del estado de salud o del acceso a lo digital", explicó.

Alcaide es especialista en silver economy (economía plateada), que incluye todas aquellas actividades económicas, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los mayores de 50 años. Este experto planteó tres grandes tramos de envejecimiento: activos laborales (de 50 a 65 años); asctivos sociales (de 65 a 80 años) y etapa geriátrica (de 80 años en adelante). "En el sector geriátrico habrá grandes oportunidades y las empresas de cuidado tienen que surgir como sea, además son una oportunidad para generar empleo entre las personas más jóvenes", resumió Alcaide.

En la Europa de 2060, uno de cada tres habitantes será mayor de 65 años ante el aumento de la esperanza de vida. Ante el aumento del consumidor sénior, las empresas ya están empezando a adaptar su oferta. Mikel Martínez Ochoa, director VidaCaixa Bancaseguros de la zona Comercial Centro-Sur de CaixaBank, destacó que las entidades bancarias están adaptando multiplicando sus servicios para atender esta demanda. "En CaixaBank hemos lanzado 'Generación +', un ecosistema más allá de productos financieros, que incluye desde formación hasta voluntariado, pasadno por un marketplace de viajes y asesoría para acceder a estos servicios. En VidaCaixa también hemos desarrollado las rentas vitalicias para que las personas mayores pueden tener ingresos gracias a ser propietarios de una vivienda. El paradigma de la longevidad nos obliga a dejar de tratar a las personas mayores como pasivas. Ahora quieren planificar, invertir y vivir con propósito", indicó.

La importancia de planificar

Lupina Iturriaga, co-Founder en SeniorExpert, enfatizó la necesidad de empezar cuanto antes la planificación financiera. "En España falta cultura de asesoramiento financiero independiente. Hay que enseñar a la gente a organizar sus recursos desde los 30 o 40 años, porque muchos llegarán a los 90 o incluso a los cien", afirmó.

Iturriaga contó cómo ha asesorado a clientes de más de 70 años que, tras un análisis riguroso, descubren que pueden vivir mejor, e incluso emprender. "La clave es no improvisar. Hay decisiones como qué hacer con tu casa o cómo extraer rentabilidad de tus activos que impactan directamente en tu calidad de vida futura", añadió.

José Luis Fernández Santillana, de CEOMA, coincidió en este punto, y señaló la necesidad de empezar ahorrar cuando antes para poder complementar las pensiones públicas. "Soy partidario del sistema público y tiene que seguir vigente, pero es necesario reforzarlo mediante ahorro privado. Un ejemplo es el modelo británico: el trabajador aporta a un plan de pensiones, pero la empresa también se compromete a realizar aportaciones. Sería necesario reforzar la cultura financiera en este sentido", concluyó.