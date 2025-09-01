La rehabilitación de edificios gana terreno en la provincia de Alicante

La falta de viviendas disponibles en buenas condiciones ha elevado el interés de empresarios y particulares en la rehabilitación del parque inmobiliario existente. Al menos así se deduce de los últimos datos de visados del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA), que reflejan un considerable aumento de la cifra de proyectos de reforma, mientras parece estancarse la obra nueva.

Según la información facilitada por este organismo, la suma de los proyectos de todo tipo presentados en el primer semestre del año en la provincia alcanzó los 1,53 millones de metros cuadrados, lo que supone un incremento del 4,3 % con respecto al mismo periodo de 2024. Aunque la obra nueva es la que mantiene el grueso de la actividad, el repunte más destacado se encuentra en la rehabilitación, que crece de forma notable y empieza a marcar tendencia en el mercado inmobiliario provincial.

Así, entre enero y junio, los proyectos de reformas y actualizaciones alcanzaron 271.913 metros cuadrados, muy por encima de los 190.542 metros cuadrados contabilizados el pasado ejercicio, lo que equivale a un crecimiento del 42,7 %.

Vivienda

El impulso es todavía mayor en el caso de la vivienda: la superficie residencial rehabilitada casi se duplicó (+86,9 %), superando los 152.000 metros cuadrados. Un dinamismo que se concentra en ciudades como Alicante, Elche, Petrer, Alcoy, Torrevieja, Elda, l'Alfàs del Pi, El Campello, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Dénia o Xàbia, según los arquitectos.

Al respecto, desde el Colegio Territorial de Arquitectos subrayan que este auge de las reformas ya no es solo un fenómeno coyuntural, sino que "marca tendencia", e insisten en que la "provincia avanza hacia un parque más eficiente y actualizado, y el visado lo refleja".

Un edificio en construcción en la zona de la cala de Finestrat. / HECTOR FUENTES

Por su parte, la nueva construcción, tanto de carácter residencial como terciario e industrial, sumó en el primer semestre 1,28 millones de metros cuadrados, una cifra prácticamente idéntica a la de un año antes (+0,8 %). Dentro de este bloque, destaca el avance del 7 % en vivienda nueva, que alcanzó los 625.956 metros cuadrados. Los principales focos de actividad fueron Elche, Sant Joan d’Alacant, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Jávea, Rojales, Alicante, Villajoyosa, Santa Pola, Orihuela, Benidorm y Torrevieja, de acuerdo con las mismas fuentes.

El peso de la obra residencial permite mantener a flote al conjunto de la nueva construcción. Sin embargo, la caída del 5,5 % en proyectos no residenciales (edificios terciarios e industriales) hasta 661.349 metros cuadrados muestra un freno en la inversión empresarial, condicionada por la cautela económica y los cambios en la demanda de espacios.

Serie histórica

La serie estadística confirma la tendencia de los últimos años. Desde 2022, la obra nueva residencial mantiene un crecimiento sostenido, mientras que la no residencial evoluciona con altibajos, condicionada por la inversión empresarial. En paralelo, la rehabilitación se ha consolidado como la segunda gran vía de trabajo para arquitectos y constructoras, y todo apunta a que seguirá ganando peso en los próximos ejercicios.

En cuanto a tipologías, la vivienda plurifamiliar -principalmente bloques de pisos- concentra la mayor parte de la superficie residencial. El modelo responde a las necesidades de zonas turísticas como Benidorm, Torrevieja o Xàbia, y a las áreas metropolitanas de Alicante y Elche, donde el suelo disponible es limitado. Además, este formato resulta atractivo para la segunda residencia y el comprador extranjero, dos segmentos clave en el mercado inmobiliario de la Costa Blanca.

Aunque el Colegio de Arquitectos no entra a analizar las causas de este repunte constante de la rehabilitación, sin duda la falta de pisos de obra nueva en cantidad suficiente para atender la demanda actual es uno de los factores más determinantes. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción ha puesto en el mercado muchas menos viviendas de la cifra de nuevos hogares que se constituyen cada año y, además, gran parte de su producción se ha destinado a la segunda residencia.

El resultado es que la demanda para primera residencia se ha desviado de manera mayoritaria a la segunda mano. Primero hacia aquellas viviendas en mejores condiciones y, una vez agotadas, hacia aquellas que necesitan de una mayor intervención.