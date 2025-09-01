Taylor Wimpey acomete la segunda fase de una promoción en Alicante tras vender la primera en tiempo récord

La filial española de la británica Taylor Wimpey se ha puesto manos a la obra para impulsar la segunda fase de la promoción Allure, de Monforte del Cid, tras haber prácticamente agotado la primera en un tiempo récord de menos de un año. Se trata de un complejo residencial de 72 viviendas y dúplex, situadas en el entorno de Alenda Golf.

La demanda de obra nueva bien diseñada y eficiente energéticamente sigue creciendo en la Costa Blanca. Así lo destacan desde Taylor Wimpey España, poniendo como ejemplo el residencial Allure, cuya primera fase ha alcanzado alrededor de un 90% de las ventas en menos de un año.

El buen ritmo de comercialización ha llevado a la promotora a lanzar la segunda fase de la promoción, que incluye apartamentos y dúplex de nueva construcción, con precios desde 240.000 euros más IVA y con fecha de entrega prevista en septiembre de 2027.

Una de las claves del interés por Allure, destacan desde la promotora, es su apuesta por la sostenibilidad. Todas las viviendas cuentan con certificación energética A, lo que permite un consumo estimado de entre 15 y 30 kWh/m² al año, frente a los 150–250 kWh/m² de una vivienda antigua con calificación E o F. Esto se traduce en un ahorro energético de hasta el 80 %, según datos del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Recreación del residencial desarrollado por Taylor Wimpey. / INFORMACION

La combinación de aerotermia, aislamiento reforzado, orientación y diseño bioclimático contribuye no solo a reducir el gasto mensual, sino a mejorar el confort diario y minimizar el impacto ambiental. “La sostenibilidad no es solo una etiqueta: es un criterio real de decisión de compra”, destacan desde la promotora.

En cuanto al perfil del comprador, el 50 % de los compradores de la primera fase han sido de nacionalidad española, mayoritariamente personas entre 30 y 55 años. El perfil responde a una tendencia clara: buscar viviendas bien conectadas, eficientes y tranquilas, pero con servicios cerca, alejadas del turismo de masas y aptas para residir todo el año.

Accesibilidad

“Muchos compradores nos dicen que buscan salir de los entornos saturados y vivir con más espacio, luz y calidad de construcción. En zonas como Monforte del Cid encuentran eso, además de buen acceso a Elche, Alicante y al aeropuerto”, explica Marc Pritchard, Director de Marketing y Ventas de Taylor Wimpey España.

Allure se sitúa en un entorno estratégico, a seis minutos de Elche y diez de Alicante y la playa, en el campo de golf de Alenda y junto a la localidad de Monforte del Cid. Las nuevas viviendas —apartamentos y dúplex de 2 y 3 dormitorios y 2 baños— ofrecen amplias terrazas, zonas ajardinadas, piscina comunitaria para adultos y niños, y una sala multiusos, todo en una urbanización de dimensiones reducidas y ambiente tranquilo.

Las viviendas en planta baja cuentan con jardín, mientras que los dúplex disponen de grandes terrazas. Todas se entregan con la cocina totalmente equipada, pintura lisa, armarios empotrados, aire acondicionado con bomba de calor, ventanas de PVC con doble acristalamiento y agua caliente por aerotermia, un sistema eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Taylor Wimpey, el principal grupo inmobiliario británico en su sector, ha impulsado diferentes promociones en la provincia de Alicante, entre las que se encuentra un residencial de 332 viviendas en la playa de la Mata en Torrevieja.