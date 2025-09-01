Los viajes del Imserso arrancarán con disgusto por el pago de suplementos

Ya empieza la cuenta atrás para los interesados en hacerse con un viaje del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) para la temporada 2025-2026. La buena noticia es que como reina la paz entre las empresas adjudicatarias no habrá retrasos en el arranque de la campaña de ventas. A falta del anuncio oficial se estima que empiece a partir del 15 septiembre. Sin embargo, para disgusto de los más viajeros las escapadas se van a encarecer: si se prefiere viajar en temporada alta o si se hace más de un viaje en la misma campaña habrá que pagar 100 euros más.

Otra de las novedades es la puesta en marcha de una tarifa fija de 50 euros para los jubilados con pensiones bajas, para los que se han reservado casi 7.500 plazas.

Las primeras salidas serán, probablemente, en octubre después del festivo día 12, según explica el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol, quien lamenta una vez más, que las ventas no se hagan de forma escalonada.

Sin consenso con las agencias

El líder patronal lamenta que el Imserso no haya consensuado con las agencias el programa de turismo para la temporada 2025-2026. "No nos tienen en cuenta ni el ministerio de Pablo Bustinduy ni las empresas adjudicatarias", critica.

El Instituto de Mayores que dirige Maite Sancho y depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reducido en 7.000 plazas esta campaña de viajes.

Se ofertan casi 880.000 plazas (879.213) para toda España por un valor de unos 60 millones de euros. Se dividen en tres lotes: 440.284 plazas para costa peninsular (se han reducido en 3.600); 228.142 plazas de costa insular (Baleares y Canarias, con 1.900 menos) y 210.787 plazas de turismo de escapada y viajes de procedencia europea —para españoles residentes en Europa— (se han recortado más de 1.500 plazas).

El Imserso dio a conocer la adjudicación definitiva del programa de turismo en julio. Ávoris, la división de viajes de Grupo Barceló, en esta ocasión ganó el lote de costa peninsular y el de turismo de escapada. En total gestionará más de 650.000 plazas. Y, por otro lado, la UTE (unión Temporal de Empresas) formada por Mundiplan (IAG7 Viajes y Alsa) y World2Meet (Grupo Iberostar) ganó el lote de costa insular.

Para esquivar polémicas en el sector de la intermediación que retrasen la puesta en marcha del programa de turismo sénior, el Imserso optó esta vez por endurecer las condiciones para los licitadores. Así se estableció que solo se podría adjudicar como máximo dos lotes a un mismo licitador. Ávoris en la anterior campaña se hizo con los tres lotes. Además, los más jugosos, el de costa peninsular (lote 1, con el mayor volumen de plazas) y el de coste insular (lote 2) eran incompatibles, no podían adjudicarse al mismo licitador.

Estas condiciones contra la concentración empresarial han surgido efecto y se han evitado los recursos. "Al no haber habido impugnaciones del concurso los viajes empezarán en tiempo y forma", la tercera semana de septiembre y las primeras salidas serán desde el 13 de octubre, avanza Fiol.

Por otro lado, Mundiplan ha anunciado que relanza Mundicolor, una marca "histórica" para gestionar el programa de turismo del Imserso, en esta ocasión los viajes a Baleares y Canarias. Según su director general, Jacob Fernández, mientras tanto Mundiplan seguirá con la oferta privada de viajes para los turistas sénior.

El líder de los agentes de viajes de Baleares clama para que no se reduzcan los viajes: "Queremos más plazas del Imserso. Cada vez hay más personas mayores con mejor salud. No puede ser que haya más demanda y tengamos menos plazas".

El presidente de Aviba apunta a que la falta de Presupuestos Generales del Estado perjudica la asignación para el programa de turismo. "Pasa como con el descuento de residente, no hay presupuesto suficiente". Además, en esta ocasión el ministerio de Bustinduy ha puesto en marcha una tarifa plana para viajar por 50 euros dirigida a los mayores que cobren pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. Se les han reservado 7.447 plazas. El Imserso asume el coste restante del viaje. Por un lado, se ha recortado en 7.000 plazas el programa general, pero, por otro lado, la entidad subvenciona de esta manera los viajes para los mayores con menos ingresos.

Se han reservado 7.500 plazas para los mayores con las pensiones más bajas, pagarán 50 euros por viaje

Otra de las novedades de esta temporada son los suplementos establecidos para temporada alta, con un coste de 100 euros. Para los viajes en la península (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana), en Baleares y el turismo de escapada se tendrá que pagar para las salidas en octubre, mayo y junio. Y en Canarias, en diciembre, enero y febrero.

Las agencias quieren una venta "más escalonada" para evitar aglomeraciones, en la foto, cola en Palma el primer día de una campaña del Imserso. / GUILLEM BOSCH

Así, por ejemplo, en un viaje de 8 días (7 noches) a Baleares con transporte que cuesta 285 euros, en octubre, mayo y junio subirá a 385 euros. Y una escapada en un circuito cultural de 6 días (5 noches), una de las opciones preferidas por los pensionistas isleños, que cuesta 312 euros, con el suplemento por temporada alta pasa a 412 euros.

Otra penalización se establece para el pensionista repetidor. A partir de la segunda reserva de viaje por temporada deberá abonar 100 euros más. Según el Imserso, se busca garantizar un acceso equitativo entre los adultos mayores al programa de turismo subvencionado.

Guiño a las mascotas

"Si además de viajar en temporada alta eres repetidor, se añaden dos suplementos, es decir, 200 euros más", observa Fiol. Así el circuito cultural saldría por 512 euros.

El ministerio de Bustinduy ofrece una novedad más, la posibilidad de llevarse las mascotas en los viajes de costa peninsular y a las islas. Su peso, incluyendo el transportín, no debe superar los 10 kilos.

Por lo demás, los agentes de viajes reclaman más plazas en habitaciones individuales: "Cada vez nos las piden más y el número es irrisorio". Y su "gran" reivindicación: "Queremos una venta más escalonada para que no se concentre todo el primer día. En una hora en Baleares se acaban todas las plazas".

Más de cuatro millones de personas están ya dadas de alta en el programa de turismo del Imserso que cumple 40 años este 2025. Empezó en 1985 con 16.000 plazas.