Alivio para los bolsillos en la vuelta al trabajo: los precios de los combustibles van a la baja
Llenar el depósito cuesta entre dos y tres euros menos que a principios de agosto al haber llegado la cotización al mínimo del verano
Muchas personas se estarán dando de bruces estos días con el denominado síndrome posvacacional que suele surgir con la reincorporación a la actividad laboral. Pero para que no todo sea negativo y hacer más llevadera la cuesta de septiembre para los bolsillos, esta vuelta al trabajo ha coincidido en el tiempo con un descenso de los precios de los carburantes, que están marcando los mínimos de todo el verano. Y es que llenar un depósito de gasolina o gasoil cuesta ahora entre dos y tres euros menos que a principios del mes de agosto, cuando, coincidiendo con la operación salida, se alcanzaron las cotizaciones más elevadas del periodo estival. Ahora la tendencia es a la baja, en un mercado que, en cualquier caso, sigue sometido a las tensiones de los conflictos bélicos en curso.
El año arrancó con buenas perspectivas en lo que respecta a los precios de los combustibles, con un descenso lento pero paulatino. La situación, sin embargo, empezó a torcerse a partir del mes de mayo, justo en el momento en el que las cotizaciones tocaron fondo. A partir de ese instante, la creciente inestabilidad internacional trajo consigo una también paulatina recuperación, que se intensificó de forma notable a finales de junio, a raíz de la intervención de Estados Unidos en el conflicto abierto entre Irán e Israel. Una irrupción que propició que los precios del petróleo se instalaran en una auténtica montaña rusa que, como no podía ser de otra forma, tuvo su impacto sobre los carburantes. De hecho, y pese al posterior alto el fuego, la línea se mantuvo al alza con el paso de las semanas.
Y así hasta llegar a principios del mes de agosto, coincidiendo con la operación salida, en que tocaron techo dentro del periodo veraniego. Los conductores, de esta forma, tuvieron que rascarse más el bolsillo con los precios más caros desde el pasado mes de abril.
La situación, sin embargo, ha cambiado en las últimas semanas, con una tendencia que se ha invertido y que ahora mismo va a la baja. De acuerdo con los datos oficiales extraídos del portal Diesel o Gasolina, el precio medio de la gasolina 95 en la provincia de Alicante se sitúa en la actualidad en 1,50 euros, lo que supone que llenar un depósito de 55 litros cuesta en la actualidad casi dos euros menos que a principios de agosto. Más pronunciado ha sido el descenso del precio en el caso del gasoil, que se cotiza a 1,39 euros. De esta forma, llenar un depósito de idénticas dimensiones con este tipo de combustible cuesta unos tres euros menos que en plena operación salida.
Evolución anual
Con estos datos, cabe reseñar que desde principios de 2025 la gasolina 95 se ha abaratado alrededor de un 3,80 % y el diesel un 3,15 %. El porcentaje es mucho mayor si la comparativa es con junio de 2022, justo cuando los carburantes se auparon a máximos históricos a raíz de la crisis generada por la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, los precios de la gasolina han bajado casi un 30 % y los del gasoil alrededor de un 25 %.
Mejores precios que en Europa
Los precios de los carburantes en España, como suele ser habitual, se mantienen por debajo de la media tanto de la Unión Europea (UE) como de la zona euro. Según los datos publicados por el Boletín Petrolero de la propia UE, en los 27 países que conforman la Unión, el precio medio de la gasolina 95 se sitúa en 1,61 euros el litro, mientras que el del gasoil es de 1,52. En lo que respecta a la zona euro, el litro de la gasolina tiene un precio medio de 1,66 euros y el del diésel de 1,55 euros. Cotizaciones, por tanto, superiores a las de 1,51 euros y 1,42 euros respectivamente que ambos combustibles tienen como media en las estaciones de servicio de la provincia de Alicante.
