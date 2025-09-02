De Brasil a Turquía, pasando por Marruecos: así son los planes de expansión de la farmacéutica alicantina Asac Pharma

La farmacéutica alicantina Asac Pharma vive un "momento dulce", en palabras de su director general, Eliseo Aller. La compañía no sólo firmó el año pasado uno de los mejores ejercicios de su historia, con una facturación que rozó los 62 millones de euros, un 13 % más que en 2024, y un beneficio de casi 6,5 millones (+30 %), al recoger los frutos de las apuestas realizadas en los últimos años, como su fábrica de vacunas personalizadas contra alergias o infecciones recurrentes.

También se prepara para dar un nuevo salto en su negocio con la entrada o el refuerzo de su presencia en mercados como Turquía o Brasil, o el inicio de la producción para terceros. Así lo señala el propio Aller a la hora de valorar las últimas cuentas consolidadas que el grupo ha depositado en el Registro Mercantil y que reflejan esta buena evolución.

Por lo que respecta al año pasado, tanto el informe de gestión que acompaña a los balances, como el propio ejecutivo destacan la buena marcha de los medicamentos que produce a través de Especialidades Farmacéuticas Centrum, dirigidas al segmento del tratamiento del dolor y, sobre todo, la osteopatía, donde su último lanzamiento -Cadelius, para prevenir el déficit de calcio y de vitamina D3- ha contribuido a reforzar las ventas.

Julio Gosálbez, Eliseo Aller y Flavia Hernández, del equipo directivo de Asac. / Jose Navarro

Un segmento en el que, además, tiene depositadas grandes esperanzas, gracias a un nuevo medicamento para tratar la osteoporosis que ha desarrollado. Tanto es así que, según apunta el director general de la firma, está en negociaciones para llegar a un acuerdo con uno de los grandes grupos del sector en España para que lo comercialice. La operación que se enmarcaría en la nueva apuesta de Asac de producir para terceros. Una forma, según sostienen desde la firma, de facilitar una mayor penetración en el mercado para sus productos y que también puede dar un empujón significativo a sus cifras.

Vacunas

Junto a la anterior, el segundo gran motor de crecimiento del grupo es la división de vacunas -Asac Pharmaceutical Inmunology-, que se encarga de fabricar de forma personalizada este producto para el tratamiento de alergias y de infecciones bacterianas. Un negocio que aportó el año pasado 12,6 millones de euros en ventas, tras crecer un 19 %.

También en este caso, desde la firma confían en que las cifras sigan en aumento, en buena medida, por las ventas internacionales. Por un lado, Asac está finalizando el proceso de acreditación de su fábrica según la normativa brasileña, lo que le permitirá reforzar su presencia en este país (donde también posee unas instalaciones que se encargan de finalizar el producto), y que supone el mayor mercado de Latinoamérica. En concreto, esta acreditación abrirá a la farmacéutica alicantina las puertas de las adjudicaciones para el sistema público de salud brasileño.

La compañía produce vacunas individualizadas. / Jose Navarro

Por otro lado, la compañía también acaba de lograr la autorización para la venta de sus vacunas en Turquía, un mercado en el que consideran que hay menos competencia y donde su gran población puede suponer un importante volumen de negocio.

Marruecos

Por último, también cabe destacar el incremento de ventas de su filial en Marruecos, donde el grupo tiene una planta que destina principalmente a la producción de medicamentos genéricos para el mercado de este país. Una filial que aporta más de la mitad de las cifras del conglomerado, tras crecer un 14 % en el último ejercicio, gracias a los grandes volúmenes conseguidos con la venta de inyectables en licitaciones y una mayor distribución a grupos hospitalarios públicos y privados. En buena medida, sería en estas instalaciones donde el grupo espera producir para terceros.