El buen momento del turismo permite a Alicante tener 20.000 empleos más que hace un año

Hasta hace bien poco el turismo era el causante del desplome que sufría el empleo en la provincia cada vez que se encaraba la recta final del verano. Pero algo está empezando a cambiar. Y es que si Alicante cuenta en estos momentos con 20.548 puestos de trabajo más que hace justo un año es gracias, al menos en parte, al ejercicio de resistencia que está protagonizando este sector, que vive uno de los momentos más dulces que se recuerdan, sumando incluso afiliados a la Seguridad Social. Los 7.763 empleos que se han perdido a nivel general con relación al mes anterior son responsabilidad de la industria, la construcción y la educación, que son los sectores que han experimentado los mayores retrocesos.

La actividad turística de la provincia de Alicante vive un momento extraordinario, tal y como lo vienen demostrando tanto las cifras de ocupación como los rendimientos económicos. Este lunes, sin ir más lejos, se daba a conocer que los extranjeros ya gastan más de 50 millones de euros al día en la Costa Blanca, algo que tiene que ver con la subida de los precios, pero también con el mayor poder adquisitivo de los turistas foráneos. Dos factores que han llevado a un nuevo máximo histórico de negocio.

Y eso se está dejando notar también sobre el empleo. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la provincia de Alicante perdió en agosto 7.763 afiliados a la Seguridad Social, lo que deja la cifra total en 773.479. Sin embargo, y a pesar de este descenso, se contabilizan 20.548 cotizantes más que hace justo un año, lo que representa un incremento del 2,73 %.

Camareros atendiendo la tarreza de un restaurante. / PILAR CORTES

Y es aquí donde el turismo está desempeñando un papel fundamental. Y es que si hasta hace bien poco este sector era el causante principal del desplome del empleo que se registraba a final de la temporada veraniega, en esta ocasión no solo no ha perdido puestos de trabajo, sino que los ha ganado. De hecho, la hostelería, que es la actividad más íntimamente relacionada con el turismo, sumó en agosto 742 cotizantes para alcanzar los 103.143, en una prueba más del buen momento que está registrando.

Son otros los sectores que se esconden detrás del retroceso mensual en la afiliación. Empezando por la industria, que ha perdido 3.647 empleos para quedar situada en 79.934, en lo que supone una nueva evidencia de la práctica que siguen empleando algunas empresas, despidiendo a parte de sus trabajadores en agosto para no tener que abonar las vacaciones. Algo similar sucede con la educación, que también ha registrado un descenso de afiliados de 2.472, lo que deja la cifra total en 40.279. Otro sector que retrocede es la construcción, en este caso en 1.632 cotizantes, para situarse en 59.932. El comercio, igualmente, ha perdido empleos, concretamente 464, lo que supone que sean ahora 148.777 los que siguen trabajando.

Cabe reseñar que el de este mes de agosto ha sido el primer retroceso que experimenta la afiliación a la Seguridad Social desde febrero, cuando coincidiendo con el final de la campaña navideña y de Reyes, se perdieron 11.864 empleos. El descenso experimentado ahora, asimismo, ha sido inferior al registrado en agosto del año pasado, cuando la pérdida de cotizantes fue de 8.889.

Sube el paro

En lo que respecta al paro, la provincia registró en agosto un incremento de 636, para situarse en 118.334. Un incremento que, en cualquier caso, no evita que en estos momentos haya 7.465 desempleados menos que hace justo un año, es decir, una disminución de un 5,93 %.

El sector que ha registrado un mayor incremento del paro ha sido la construcción, que suma 315 para alcanzar los 10.823. Le sigue la industria, con 206 más que sitúan el balance en 13.749, y los servicios, con un aumento de 156 y un registro total de 81.266. En el lado contrario se encuentra la agricultura, con 35 desempleados menos que dejan la cifra en 3.365, así como el colectivo sin empleo anterior, que resta 6 y se sitúa en 9.131.