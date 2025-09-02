El negocio de los viajes y los bingos llevan la facturación de Alzis por encima de los 190 millones

Lo que un día fue una pequeña empresa de distribución de butano para Elche y comarca en 1961 se ha convertido hoy en uno de los mayores holdings empresariales de la provincia, con intereses tan diversos como las salas de bingo, los gimnasios, el sector aeroespacial o el turismo. Se trata del grupo Alzis, que el año pasado batió de nuevo su propio récord de facturación al superar los 190 millones de euros, un 21 % más que el ejercicio anterior.

Unas cifras que consiguió, sobre todo, gracias a su apuesta por el consolidador de viajes CDV -que aporta el grueso de los ingresos del conglomerado- y la mejora de los números en el sector del juego o de los servicios informáticos (es uno de los grandes accionistas de la tecnológica Orizon).

Además, este aumento de la facturación llegó acompañada de una considerable mejora del resultado de explotación, que se incrementó un 48 %, hasta los 2,5 millones de euros; y del resultado neto consolidado, que finalizó el ejercicio en 1,7 millones de euros.

De esta forma, Alzis deja atrás en un solo ejercicio los números rojos de 4,1 millones que anotó en 2024, por la devaluación que tuvo que realizar de su inversión en la cadena de tiendas para mascotas Miscota. Entre los hitos del año pasado también destaca su inversión, a través de la boutique financiera Roma Tech Group, en dos sociedades de nueva creación: la gestora Roma Capital Partners y Optimiza Blue I.

Segmentos

En el desglose por segmentos que ofrecen las cuentas depositadas por el holding en el Registro Mercantil, la cifra de ingresos más abultada se corresponde con el negocio de agencia de viajes, que aporta 138,8 millones de euros, un 28,9 % más. Por su parte, el juego de bingo -el grupo controla salas como Gorrión I, Costablanca, Riscal o Navas, en la ciudad de Alicante, además del bingo San Vicente- aportó 31,2 millones a la facturación global del conglomerado, un 7,3 % más. Una cifra a la que hay que sumar otros 2,4 millones por las máquinas recreativas y 2 millones más por otros conceptos en esta misma área.

El CEO de Alzis, José María Coves Selva. / INFORMACIÓN

Además, el juego sigue siendo el segmento más rentable para Alzis, ya que son las sociedades vinculadas a esta actividad las que concentran el grueso de las ganancias. Como Acresol, que cerró el año con 1,3 millones de beneficio.

La prestación de servicios informáticos supuso 3,5 millones, los gimnasios Cosmopolitan sumaron 2,7 millones; el arrendamiento de inmuebles, 2,1 millones; y las comisiones por butano, otros 1,2 millones.

El CEO de Alzis, José María Coves, ha querido "poner en valor el compromiso y el trabajo de todo el equipo" del grupo, y ha destacado que tampoco debe faltar "el cuestionamiento y la autocrítica para seguir mejorando día a día, crecer como equipo y dar lo mejor de nosotros a la sociedad".

Estrategia

A este respecto, de cara a 2025, Alzis mantiene su apuesta por el consolidador de viajes CDV, que espera convertir en el "líder nacional" de este negocio, con un nuevo aumento de sus ingresos que estima en un 18%.

Desde la firma también explican que "la estrategia para 2025 pasa por poner el foco en los negocios en los que son líderes en sus mercados, lo que puede llevar a la reducción en la diversificación del grupo mediante la desinversión en alguno de los sectores en los que opera".

"Hemos demostrado que se puede crecer de forma sostenida y responsable, generando valor económico al mismo tiempo que contribuimos al bienestar de nuestro entorno. Nuestro desafío para los próximos años será mantener este equilibrio entre rentabilidad, innovación y compromiso social", afirma el director general de Alzis, Jaime Rubí Montes.