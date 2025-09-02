Estos son los municipios alicantinos donde el precio medio de los pisos aún no alcanza los 100.000 euros

Con una oferta cada vez más escasa y un volumen de demanda que no deja de crecer, el precio de la vivienda sigue su escalada a un ritmo desbocado y sin visos de frenar. En el caso de la provincia de Alicante el metro cuadrado de los inmuebles de segunda manó alcanzó el pasado mes de agosto los 2.595 euros, según datos del portal Idealista, lo que supone un 14,8 % más que hace solo un año y un nuevo máximo histórico, que probablemente volverá a batirse cuando se conozcan los datos del próximo mes.

Traducido al lenguaje común, esta cifra significa que quien aspire a comprar una casa de un tamaño medio -unos 80 metros cuadrados- deberá desembolsar ya más de 207.000 euros, más los gastos y los impuestos; una cifra que se dispara hasta los 259.500 euros para los que quieran una vivienda algo más espaciosa, de alrededor de 100 metros cuadrados.

Unos precios que ya dejan fuera a buena parte de la población, especialmente a los más jóvenes o los recién llegados, que son los que tienen más dificultades para reunir la cantidad de ahorro necesaria para la entrada y los gastos, que suponen entre 60.000 y más de 75.000 euros, con esos precios.

Costa

La situación es especialmente crítica en las poblaciones más turísticas, donde los compradores locales que buscan una vivienda deben competir con los europeos y los residentes de otras provincias que quieren una segunda residencia. El caso más extremo es el de Moraria, donde este agosto el metro cuadrado de vivienda usada ya cotizaba a 4.250 euros, según el citado portal, lo que supone entre 340.000 y 425.000 euros para una vivienda media.

El escaparate de un inmobiliaria en Alicante. / Jose Navarro

En Xàbia el precio también ronda ya los 4.000 euros por metro (3.958), mientras que en Benissa se piden 3.641; en Calp, 3.438; en Benitatxell, 3.335; Benidorm se piden 3.246; y en Dénia o Finestrat; 3.217. Aunque es cierto que en este precio medio influye mucho la tipología de vivienda que está en el mercado, que en estas poblaciones suele ser unifamiliar o apartamentos con urbanización, no deja de ser significativo de las dificultades cada vez mayores a las que se enfrentan sus residentes para acceder a un hogar en condiciones.

Los más baratos

A pesar de que la subida es generalizada, una de las principales características de la provincia es la clara diferenciación que existe en el mercado inmobiliario entre la costa y el interior, donde el precio de la vivienda usada aún se mantiene en un nivel bastante accesible. En concreto, en 14 de las 78 poblaciones que analiza regularmente Idealista el coste medio de un piso de 80 metros cuadrados todavía se sitúa por debajo de los 100.000 euros, lo que significa que el metro no supera los 1.250 euros.

El caso más significativo es del de Villena, donde la media de los pisos que se ofertan en este momento en el mercado apenas cuesta 682 euros por metro, es decir, menos de 55.000 euros. También resultan especialmente accesibles los pisos en el municipio de Callosa de Segura, con 726 euros de media; en Monóvar, con 775; Xixona, con 783; o Benejúzar, con 786.

Por debajo de la barrera psicológica de los 1.000 euros también están Banyeres, con 815; Elda, con 849; Muro, con 881; Cocentaina, con 901; Albatera, con 942; Salinas, con 950; o Novelda, con 974.

Por último, entre los 1.000 y los 1.200 euros se sitúan poblaciones como San Isidro, Crevillent, Cox, Castalla, Benferri, Aspe, Almoradí y Alcoy.

Una inmobiliaria en Orihuela. / TONY SEVILLA

Las grandes ciudades

En cuanto a la situación en las grandes ciudades de la provincia, en Alicante el coste de los pisos de segunda mano es de 2.437 euros por metro (194.960 euros para un piso medio), aunque con diferencias que van desde los 3.496 euros de la playa de San Juan a los 1.096 de Virgen del Remedio. En el último año, la vivienda en la capital se ha encarecido un 14,3 %.

Por su parte, en Elche las casas se han encarecido un 12,6 % con respecto a agosto de 2024, con lo que se sitúan ya en 1.551 euros por metro (124.080 euros por unidad). Eso sí, sin contar Arenales, que el portal clasifica como un mercado aparte, con un precio medio de 3.199 euros por metro.

Por su parte, en Torrevieja el metro escala un 14,3 % en el último año, hasta los 2.262 euros, mientras que en Orihuela cotiza a 2.708, un 11,3 % más.