Así afectarán los recortes de Ryanair al aeropuerto de Alicante

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha concretado este miércoles su amenaza de recortes por la subida de un 6,62% en las tarifas que cobra Aena por la utilización de los aeropuertos españoles. Unos recortes que supondrán la supresión de alrededor de un millón de plazas para el próximo invierno en todo el país, pero que puede beneficiar indirectamente a Alicante, donde la aerolínea incluso tiene planes de expansión.

La clave está en que las críticas de la compañía se centran en las tarifas que paga en los aeropuertos regionales, es decir, los de menor tráfico, que considera que no se ajustan al mercado y a la situación de estas instalaciones. Por el contrario, la firma sí ve rentables los precios que Aena cobra en los aeródromos de mayores dimensiones, como el Miguel Hernández, que generalmente coinciden con los ubicados en destinos con mayor demanda, lo que reduce los costes de promoción y garantiza una mayor ocupación.

Así, tras los ajustes que ya realizó en su programación de verano -con el cierre de sus operaciones en Valladolid y Jerez-, ahora Ryanair anuncia el cierre de su base en Santiago de Compostela y la cancelación de todos sus vuelos a Vigo y Tenerife Norte. Además, reducirá su capacidad en Zaragoza (45 %), Santander (38 %), Asturias (16 %) y Vitoria (2 %). Unos ajustes que supondrán la supresión en total de alrededor de un millón de plazas para el próximo invierno.

El hall de facturación de equipajes del aeropuerto de Alicante-Elche. / AXEL ALVAREZ

Estos recortes dejan en el aire el actual enlace diario que la compañía realiza entre el aeropuerto de Alicante-Elche y el de Santiago de Compostela, un destino al que, además, es la única aerolínea que realiza conexión directa. También afectarán a los tres enlaces semanales que la aerolínea tiene con Tenerife Norte -en este caso, hay alternativa de Iberia y Vueling- y podrían suprimir también los dos que conectan con Lanzarote.

Aunque Wilson ha asegurado que la mayor parte de las plazas suprimidas se trasladará a aeropuertos de Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría, el ejecutivo también ha dejado claro que su intención es seguir creciendo en España. Eso sí, concentrando los esfuerzos en aeropuertos más grandes, como Málaga o Alicante, "porque allí los precios son más competitivos".

Así, desde la compañía confirman que en las próximas semanas realizarán "anuncios" que afectan al aeropuerto de El Altet, aunque no han querido concretar ni las nuevas rutas ni el aumento de capacidad previsto.

En cualquier caso, fuentes sindicales confirman que la aerolínea irlandesa está ofreciendo a los trabajadores de su base en Santiago de Compostela el traslado a Málaga y Alicante, lo que confirma la intención de la compañía de aumentar aún más su peso en estos destinos.

Las cifras

De acuerdo con los datos oficiales de Aena, el año pasado Ryanair transportó 7,4 millones de pasajeros con destino u origen en El Altet, lo que representa el 40,6 % de todo el tráfico que gestionaron estas instalaciones. Un porcentaje que incluso se ha incrementado en lo que va de 2025, con un total de 4,7 millones de viajeros hasta el mes de julio, el 41,7 % del total. Unas cifras que sitúan a la aerolínea irlandesa como la líder en la provincia.

En estos momentos, la compañía vuela desde Alicante a ocho destinos nacionales (Barcelona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Palma de Mallorca, Santiago, Tenerife Norte y Vitoria) y a 81 internacionales, con enlaces con 20 países.

Uno de los aviones de Ryanair. / RAFA ARJONES

Entre los más señalados destacan los 21 destinos a los que vuela en Reino Unido, los 11 de Alemania, diez de Polonia, siete de Italia, cinco de Irlanda, cuatro de Suecia, tres de Francia y Marruecos o dos en Holanda o Portugal.

Además, también vuela a un aeropuerto de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Lituania y Noruega.

Tira y afloja

No es la primera vez que Ryanair lanza un pulso a Aena por las tarifas que cobra por el uso de sus instalaciones. En el caso de Alicante, hace una década la compañía amenazó con recortar su oferta desde la provincia por la obligación que el gestor aeroportuario quería imponer de utilizar obligatoriamente las pasarelas para embarcar todos los vuelos.

En los últimos años, las críticas de la compañía se han centrado en las tarifas que Aena cobra en los aeropuertos con menor tráfico. En este sentido, la compañía cobra por la utilización de las instalaciones que gestiona en función de la categoría en que ha dividido a los aeropuertos españoles por su volumen de tráfico. Así, el más caro es el de Barajas, mientras que los más baratos son los más pequeños.

Pasajeros desembarcando de un avión de Ryanair en el aeropuerto de El Altet. / Rafa Arjones

El problema es que, a pesar de ser más baratos, en estos últimos aeropuertos la ocupación de los vuelos también suele ser menor, por lo que Ryanair considera que los precios siguen siendo excesivos. Denuncia, además, que en otros países estas tarifas han descendido, frente a lo que ocurre en España.

Desde Aena, sin embargo, aseguran que sus tarifas son "competitivas" y que son las que permiten las inversiones que se realizan para mejorar la red aeroportuaria. Además, señalan que de cara a la temporada de invierno el conjunto de aerolíneas que operan en España han programado un 2,1 % más de asientos.