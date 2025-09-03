Alibuilding logra las licencias para dos promociones de 227 viviendas en Sant Joan y Finestrat

La promotora Alibuilding, perteneciente al holding Aligrupo, ha logrado licencia de construcción para su nuevo proyecto en Sant Joan d’Alacant y una primera fase en Finestrat para generar un total de 227 viviendas. Con estas dos autorizaciones, Alibuilding arranca el último cuatrimestre del año con el impulso de dos proyectos, que se suman a los que está ejecutando en El Campello (Alborán Beach) y Xàbia (Jávea Beach), además de las fases de Polop Hills, Polop Hills Nature (Marina Baixa) y Bonalba Green (Mutxamel).

El director General de Alibuilding, José Antonio Izquierdo, ha explicado que estas licencias municipales permiten el desarrollo de los nuevos proyectos de la marca, que consolidan su actividad en la Costa Blanca de norte a sur. El máximo responsable de la promotora ha comentado que con el proyecto de Sant Joan se ofrece un producto adaptado a las necesidades de muchas familias, que buscan una vivienda en un entorno urbano, dentro del área metropolitana de Alicante.

Recreación de un salón de la promoción de Sant Joan d'Alacant. / INFORMACION

En este municipio, en concreto, se prevé la construcción de 161 apartamentos en un bloque de seis alturas, que ocupa un terreno de 2.865 metros cuadrados con una edificabilidad de más de 14.400 metros cuadrados. Esta promoción está ubicada en el corazón del municipio, en la continuación de la Avenida de la Rambla, entre el Ayuntamiento y el Centro Cultural y la Biblioteca Municipal.

San Juan Collection se encuentra en un entorno dotado de todos los servicios comerciales, culturales, educativos y deportivos. Sant Joan, según explican desde la promotora, se ha convertido en un municipio de referencia por la calidad de vida que ofrece y las excelentes conexiones con el resto de pueblos de la comarca y la ciudad de Alicante.

Nueve bloques

En Finestrat, por su parte, la previsión es construir una primera fase de las tres que conforman la promoción. En esta primera fase se ejecutarán cuatro de los nueve bloques de viviendas previstos. El arranque de la promoción supondrá la construcción de las primeras 66 viviendas de un total previsto de 138. Este futuro residencial contará con zonas comunes ajardinadas, áreas infantiles, instalaciones deportivas y un área de piscina.

La promoción de Finestrat se encuentra ubicada en un entorno residencial privilegiado, sobre las estribaciones de la montaña, muy cerca del casco histórico del municipio de montaña y la zona de playa de La Cala. La ubicación elevada ofrece una vista de la Bahía de Benidorm, y una excelente comunicación con la capital turística de la Costa Blanca y La Vila Joiosa.